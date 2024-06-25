Gıda mühendisliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Gıda mühendisliği, gıda ürünlerinin üretiminden tüketiciye ulaşana kadar olan süreçte ürün kalitesini, güvenliğini ve hijyenini sağlamakla görevli bir mühendislik dalıdır. Peki, gıda mühendisliği bölümü kaç yıllıktır? Gıda mühendisliği bölümünde hangi dersler okutulur? İş alanları nelerdir? İşte gıda mühendisliğine dair detaylar…
Gıda mühendisliği nedir?
Gıda mühendisliği; gıda ürünlerinin, tüketiciye kaliteli ve güvenli olarak sunulması için, tedarik, araştırma geliştirme, üretim, kalite kontrol, ambalajlama, depolama gibi tüm süreçlerin standartlara uygun olarak yönetildiği bir mühendislik dalıdır.
Gıda mühendisliği bölümü kaç yıllıktır?
Gıda mühendisliği, 4 yıllık bir lisans bölümüdür.
Gıda mühendisliği hangi puan türü ile öğrenci alır?
Gıda mühendisliği bölümü, sayısal puan türü ile öğrenci alır.
Gıda mühendisliği bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
Gıda mühendisliği bölümü bazı üniversitelerde mühendislik fakültesine, bazı üniversitelerde ise ziraat fakültesine bağlı iken, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) kimya-metalurji fakültesine bağlıdır.