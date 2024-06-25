Gıda mühendisliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Gıda mühendisliği nedir?

Gıda mühendisliği; gıda ürünlerinin, tüketiciye kaliteli ve güvenli olarak sunulması için, tedarik, araştırma geliştirme, üretim, kalite kontrol, ambalajlama, depolama gibi tüm süreçlerin standartlara uygun olarak yönetildiği bir mühendislik dalıdır.