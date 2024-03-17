'Gizemli virüs' dünyayı ayağa kaldırdı, hızla yayılıyor!
Japonya'da, bilim insanlarının henüz nedenini belirleyemediği gizemli virüs ile mücadele ediyor. Ülkede hızla yayılmaya başlayan virüsün, dünyada yeni bir pandemiye neden olmasından korkuluyor. İşte detaylar...
2024'teki vaka sayısının geçen yılın rekor rakamlarını aşması beklenirken, streptokok enfeksiyonunun en şiddetli ve ölümcül formu olan streptokokal toksik şok sendromu olarak tanımlanan virüs endişe yaratmaya devam ediyor.
Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID) tarafından yapılan açıklamada, "Streptokokun şiddetli ve ani formlarının ardındaki mekanizmalarla ilgili hala pek çok bilinmeyen faktör var ve bunları açıklayabilecek aşamada değiliz" ifadelerine yer verildi.
Enstitü tarafından yayımlanan geçici rakamlara göre, geçen yıl 941 vaka rapor edildi.
2024'ün ilk iki ayında ise halihazırda 378 vaka kaydedildi ve Japonya'nın 47 vilayetinin ikisi dışında tamamında enfeksiyonlar tespit edildiği belirtiliyor.