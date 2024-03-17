'Gizemli virüs' dünyayı ayağa kaldırdı, hızla yayılıyor!

2024'teki vaka sayısının geçen yılın rekor rakamlarını aşması beklenirken, streptokok enfeksiyonunun en şiddetli ve ölümcül formu olan streptokokal toksik şok sendromu olarak tanımlanan virüs endişe yaratmaya devam ediyor.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID) tarafından yapılan açıklamada, "Streptokokun şiddetli ve ani formlarının ardındaki mekanizmalarla ilgili hala pek çok bilinmeyen faktör var ve bunları açıklayabilecek aşamada değiliz" ifadelerine yer verildi.