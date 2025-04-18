Gizli sır çözüldü! Anne köftesinin püf noktaları ortaya çıktı! İşte o nostaljik tarif

ANNE KÖFTESİ TARİFİ

MALZEMELER:

500 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet orta boy soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)

1 adet yumurta

Yarım su bardağı galeta unu veya bayat ekmek içi (süt veya su ile ıslatılmış ve suyu sıkılmış)

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

1-2 diş sarımsak (ezilmiş veya rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz (damak zevkinize göre ayarlayın)

Yarım çay kaşığı karbonat (isteğe bağlı, köftelerin daha yumuşak olması için)

Sıvı yağ (kızartmak için)