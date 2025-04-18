Gizli sır çözüldü! Anne köftesinin püf noktaları ortaya çıktı! İşte o nostaljik tarif
Anne köftesi sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir nostalji, bir sevgi ifadesi. Herkesin çocukluğunda damağında iz bırakan o eşsiz lezzet, yıllardır evlerin en kıymetli yemeği olarak sofralarda yerini aldı. Peki, anne köftesi nasıl yapılır? Anne köftesinin o kendine has yumuşaklığı, baharatların mükemmel uyumu ve o doyulmaz tadının arkasındaki püf noktaları gün yüzüne çıkıyor. İşte, anne köftesi tarifi ve püf noktaları...
ANNE KÖFTESİ TARİFİ
MALZEMELER:
500 gram orta yağlı dana kıyma
1 adet orta boy soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)
1 adet yumurta
Yarım su bardağı galeta unu veya bayat ekmek içi (süt veya su ile ıslatılmış ve suyu sıkılmış)
Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
1-2 diş sarımsak (ezilmiş veya rendelenmiş)
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı tuz (damak zevkinize göre ayarlayın)
Yarım çay kaşığı karbonat (isteğe bağlı, köftelerin daha yumuşak olması için)
Sıvı yağ (kızartmak için)
ANNE KÖFTESİ NASIL YAPILIR?
Geniş bir yoğurma kabında kıymayı alın. Rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanı kıymaya ekleyin. Suyunu sıkmak, köftelerin sulanmasını önler.
Yumurtayı, galeta ununu (veya ıslatılmış ekmek içini), ince kıyılmış maydanozu ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.