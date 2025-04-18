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  4. Gizli sır çözüldü! Anne köftesinin püf noktaları ortaya çıktı! İşte o nostaljik tarif

Gizli sır çözüldü! Anne köftesinin püf noktaları ortaya çıktı! İşte o nostaljik tarif

Anne köftesi sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir nostalji, bir sevgi ifadesi. Herkesin çocukluğunda damağında iz bırakan o eşsiz lezzet, yıllardır evlerin en kıymetli yemeği olarak sofralarda yerini aldı. Peki, anne köftesi nasıl yapılır? Anne köftesinin o kendine has yumuşaklığı, baharatların mükemmel uyumu ve o doyulmaz tadının arkasındaki püf noktaları gün yüzüne çıkıyor. İşte, anne köftesi tarifi ve püf noktaları...

Gizli sır çözüldü! Anne köftesinin püf noktaları ortaya çıktı! İşte o nostaljik tarif - Sayfa 1

ANNE KÖFTESİ TARİFİ

MALZEMELER:

500 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet orta boy soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)

1 adet yumurta

Yarım su bardağı galeta unu veya bayat ekmek içi (süt veya su ile ıslatılmış ve suyu sıkılmış)

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

1-2 diş sarımsak (ezilmiş veya rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz (damak zevkinize göre ayarlayın)

Yarım çay kaşığı karbonat (isteğe bağlı, köftelerin daha yumuşak olması için)

Sıvı yağ (kızartmak için)

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Gizli sır çözüldü! Anne köftesinin püf noktaları ortaya çıktı! İşte o nostaljik tarif - Sayfa 2

ANNE KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Geniş bir yoğurma kabında kıymayı alın. Rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanı kıymaya ekleyin. Suyunu sıkmak, köftelerin sulanmasını önler.

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Gizli sır çözüldü! Anne köftesinin püf noktaları ortaya çıktı! İşte o nostaljik tarif - Sayfa 3

Yumurtayı, galeta ununu (veya ıslatılmış ekmek içini), ince kıyılmış maydanozu ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.

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Gizli sır çözüldü! Anne köftesinin püf noktaları ortaya çıktı! İşte o nostaljik tarif - Sayfa 4

Kırmızı toz biber, kimyon, karabiber, pul biber (kullanıyorsanız) ve tuzu ekleyin. Karbonat kullanacaksanız bu aşamada ekleyin. Tüm malzemeler iyice karışana kadar yaklaşık 5-10 dakika yoğurun. İyi yoğurmak, köftelerin lezzetli ve dağılmaz olmasını sağlar.

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