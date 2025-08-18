  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Gökyüzünde nadir şölen başlıyor! 6 gezegen Dünya'dan aynı anda görülebilecek

Gökyüzünde nadir şölen başlıyor! 6 gezegen Dünya'dan aynı anda görülebilecek

Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Merkür’ün yer aldığı 6 gezegenli dizilim, gün doğumundan bir saat önce Kuzey Yarımküre’de izlenebilecek. Merkür’ün nadir görünümü ve hilal Ay ile taçlanacak bu gökyüzü şöleni, 2025’in son gezegen geçidi olacak.

Gökyüzünde nadir şölen başlıyor! 6 gezegen Dünya'dan aynı anda görülebilecek - Sayfa 1

Gökyüzü tutkunları için nadir bir görsel şölen başlıyor. 6 gezegen Dünya'dan aynı anda görülebilecek.

1 | 10
Gökyüzünde nadir şölen başlıyor! 6 gezegen Dünya'dan aynı anda görülebilecek - Sayfa 2

Gezegen dizilimi nadir anlara sahne olacak 

Şu anda 5 gezegen aynı anda görülebiliyor, buna "gezegen geçidi" ya da astronomik terimle "gezegen dizilimi" deniyor. Bu, gezegenlerin Dünya'dan aynı anda görülebildiği göksel bir olgu.

2 | 10
Gökyüzünde nadir şölen başlıyor! 6 gezegen Dünya'dan aynı anda görülebilecek - Sayfa 3

ABD'deki Houston Doğa Bilimleri Müzesi'nin astronomiden sorumlu başkan yardımcısı Carolyn Sumners, "Gezegen geçidi, gökyüzünün aynı eski bölümüne aynı anda baktığınızda bir grup gezegenin görülmesidir," dedi.

3 | 10
Gökyüzünde nadir şölen başlıyor! 6 gezegen Dünya'dan aynı anda görülebilecek - Sayfa 4

Çıplak gözle görülebilecek

Çıplak gözle gözlemlenebilenler arasında Venüs, Jüpiter ve Satürn bulunuyor. Uranüs ve Neptün ise dürbün ve teleskoplarla görülebilecek.

4 | 10