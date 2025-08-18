Gökyüzünde nadir şölen başlıyor! 6 gezegen Dünya'dan aynı anda görülebilecek
Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Merkür’ün yer aldığı 6 gezegenli dizilim, gün doğumundan bir saat önce Kuzey Yarımküre’de izlenebilecek. Merkür’ün nadir görünümü ve hilal Ay ile taçlanacak bu gökyüzü şöleni, 2025’in son gezegen geçidi olacak.
Gökyüzü tutkunları için nadir bir görsel şölen başlıyor. 6 gezegen Dünya'dan aynı anda görülebilecek.
Gezegen dizilimi nadir anlara sahne olacak
Şu anda 5 gezegen aynı anda görülebiliyor, buna "gezegen geçidi" ya da astronomik terimle "gezegen dizilimi" deniyor. Bu, gezegenlerin Dünya'dan aynı anda görülebildiği göksel bir olgu.
ABD'deki Houston Doğa Bilimleri Müzesi'nin astronomiden sorumlu başkan yardımcısı Carolyn Sumners, "Gezegen geçidi, gökyüzünün aynı eski bölümüne aynı anda baktığınızda bir grup gezegenin görülmesidir," dedi.