Gökyüzünün devleri: Airbus mı Boeing mi? Hangisi daha iyi?

Boeing ve Airbus'ın popüler uçak modelleri hangileridir?

Boeing'in popüler modelleri arasında 737 ve 787 serileri, Airbus'ın ise A320 ve A350 serileri bulunmaktadır. Her iki üretici de farklı uçuş ihtiyaçlarına hizmet eden çeşitli modeller sunar.