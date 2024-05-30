Gökyüzünün devleri: Airbus mı Boeing mi? Hangisi daha iyi?
Airbus ve Boeing, ticari havacılık endüstrisine hakim ve yolcu ile kargo taşıyan uçakların büyük çoğunluğunu oluşturan iki uçak devi. Uçaklar arasında benzerlik ise oldukça fazla. Bu nedenle ikisini görsel olarak ayırt etmek çok zor. Peki, Airbus ve Boeing arasındaki farklar neler? İşte, gökyüzünün iki devi arasındaki farklar ile uçak ikaz uyarı sistemlerinin anlamları...
Bir Amerikan havacılık şirketi olan Boeing, 1916 yılında William E. Boeing tarafından kuruldu. Boeing, yüzyılı aşkın tecrübesiyle havacılık endüstrisinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.
Airbus ise 1970 yılında Fransa, Almanya ve İngiltere'nin havacılık yeteneklerini bir araya getiren bir Avrupa konsorsiyumu olarak kuruldu.
Son elli yılda Airbus hızla büyüyerek küresel pazarda Boeing'in güçlü bir rakibi haline geldi.
Boeing ve Airbus'ın popüler uçak modelleri hangileridir?
Boeing'in popüler modelleri arasında 737 ve 787 serileri, Airbus'ın ise A320 ve A350 serileri bulunmaktadır. Her iki üretici de farklı uçuş ihtiyaçlarına hizmet eden çeşitli modeller sunar.
Boeing ve Airbus arasındaki en büyük fark nedir?
Boeing ve Airbus arasındaki en büyük fark, teknolojik yaklaşımlarındadır. Boeing daha manuel kontrol sunarken, Airbus otomatik sistemi ve enerji verimliliğine odaklanır.