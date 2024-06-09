Göz altı morluklarının nedenleri nelerdir? Göz altı morluklarının çözümü!
Göz altı morlukları, yorgunluğun, stresin ve genetik etkenlerin birleşimiyle ortaya çıkan, pek çok insanın karşılaştığı yaygın bir cilt sorunudur. Peki, göz altı morluklarının nedenleri nelerdir? Göz altı morluklarına ne iyi gelir? İşte detaylar…
Göz altı morluklarının nedenleri
1-) Genetik
Genetik, koyu halkaların gelişiminde rol oynayabilir. Açık tenli kişiler, göz altındaki kan damarlarının daha görünür olmasını sağlayan ciltlerinin inceliğinden dolayı göz altı halkalarına daha yatkın olabilirler.
Alerji veya egzama gibi kalıtsal durumlar da koyu halkaların oluşma olasılığını artırabilir. Ailesinde koyu halka öyküsü olan kişilerin bunlara sahip olma olasılığı daha yüksek olabilir.
Genetik ayrıca cilde rengini veren pigment olan melanin üretimini de etkileyebilir. Daha az melanine sahip kişiler koyu halkaların oluşmasına daha yatkın olabilir.
2-) Yaşam tarzı alışkanlıkları
Yaşam tarzı alışkanlıkları da koyu halkaların gelişiminde önemli bir faktör olabilir. Yeterince uyumamak veya yüze baskı uygulayan bir pozisyonda uyumak koyu halkalara yol açabilir.
Sigara kullanmak ve alkol almak da koyu halkaların oluşmasına katkıda bulunur. Sigara kullanmak vücuttaki oksijen miktarını azaltır, bu da cildin solgun ve mat olmasına neden olur.
Çok fazla kafein tüketmekte aynı zamanda vücudun susuz kalmasına neden olarak koyu halkalara yol açabilir.
3-) Alerjiler
Alerjiler koyu halkaların önemli bir nedeni olabilir. Vücut bir alerjene maruz kaldığında histamin salgılar ve bu da gözlerin altındaki kan damarlarının genişlemesine ve daha görünür hale gelmesine neden olabilir.
Alerjiler ayrıca göz altındaki derinin şişmesine ve renginin koyulaşmasına neden olabilecek iltihaplanmalara da yol açabilir.
Alerjiler ayrıca gözlerin kaşınmasına ve tahriş olmasına neden olabilir, bu da göz çevresinde tahrişe neden olabilir.
Alerjisi olan kişiler, reaksiyona neden olan alerjeni tanımlamayı ve bunlardan kaçınmayı hedeflemeli ve semptomları azaltmak için antihistaminikler kullanmalıdır.
4-) Yaşlanma
İnsanlar yaşlandıkça göz çevresindeki cilt daha ince ve daha kırılgan hale gelebilir. Bu, gözlerin altındaki kan damarlarını daha görünür hale getirerek koyu halkalara yol açabilir.
Göz çevresindeki cilt de kuruyabilir ve esnekliğini kaybedebilir, bu da cildin sarkmasına ve gözlerin altında çukur bir alan oluşmasına neden olabilir. Bu aynı zamanda koyu halkalara da yol açabilir.