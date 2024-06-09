Göz altı morluklarının nedenleri nelerdir? Göz altı morluklarının çözümü!

3-) Alerjiler

Alerjiler koyu halkaların önemli bir nedeni olabilir. Vücut bir alerjene maruz kaldığında histamin salgılar ve bu da gözlerin altındaki kan damarlarının genişlemesine ve daha görünür hale gelmesine neden olabilir.

Alerjiler ayrıca göz altındaki derinin şişmesine ve renginin koyulaşmasına neden olabilecek iltihaplanmalara da yol açabilir.

Alerjiler ayrıca gözlerin kaşınmasına ve tahriş olmasına neden olabilir, bu da göz çevresinde tahrişe neden olabilir.

Alerjisi olan kişiler, reaksiyona neden olan alerjeni tanımlamayı ve bunlardan kaçınmayı hedeflemeli ve semptomları azaltmak için antihistaminikler kullanmalıdır.