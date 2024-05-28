Göz sağlığı için faydalı besinler
Sağlıklı ve dengeli beslenmenin vücut direnci kadar göz sağlığını da yakından etkiler. Gözlerin sağlıklı ve güçlü olması için sebze ve meyvelerin düzenli olarak tüketilmesi gerekir. Peki, göz sağlığı için faydalı olan besinler nelerdir? İşte detaylar...
A vitamini
Belki de göz sağlığı açısından en iyi bilinen besin A vitaminidir. Retinanızın, ışık ışınlarını gördüğümüz görüntülere dönüştürmeye yardımcı olması için bol miktarda A vitaminine ihtiyacı vardır. Ayrıca yeterli miktarda A vitamini olmazsa göz kuruluğu gelişebilir. Havuç, tatlı patates, yeşil ve kırmızı biber, kavun, kayısı A vitamini içeren besinlerdir.
Lutein ve zeaksantinin
Lutein ve zeaksantininin birçok kronik göz hastalığının oluşumunu engellediği bilinmektedir. Bu maddelerden en zengin besinler özellikle lahana, ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler ve diğer borokoli, mısır, bezelye,Trabzon hurması, mandalina gibi renkli meyve ve sebzelerdir.
C vitamini
Bilimsel araştırmalara göre C vitamini, katarakt ve sarı nokta hastalığı gelişme riskini azaltmaktadır. Günlük rutininizde portakal, greyfurt, çilek, domates gibi C vitamini içeren besinlere yer vermek oldukça önemlidir.
E vitamini
E vitamini göz sağlığının korunmasında faydalı bir antioksidandır. Mısır yağı, aspir yağı gibi bitkisel yağlar, fındık, badem, ayçiçeği çekirdeği, buğday tohumu, tatlı patates, avokado gibi besinler iyi birer E vitamini kaynağıdır.