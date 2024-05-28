Göz sağlığı için faydalı besinler

Lutein ve zeaksantinin

Lutein ve zeaksantininin birçok kronik göz hastalığının oluşumunu engellediği bilinmektedir. Bu maddelerden en zengin besinler özellikle lahana, ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler ve diğer borokoli, mısır, bezelye,Trabzon hurması, mandalina gibi renkli meyve ve sebzelerdir.