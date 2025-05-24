Gözler kapalıyken de görülebilecek! Çinli bilim insanlarından yok artık dedirten buluş.
Çinli bilim insanları, tarihe geçecek bir buluşa daha imza attı. “Süper Görüş” lensi geliştiren araştırmacılar, gözler kapalıyken bile görmeyi mümkün kılacak.
Bilim dünyası, yenilikleriyle şaşırtmaya, hayrete düşürmeye devam ediyor. Özellikle yaşlı, felçli ve hasta kişiler için çok sayıda teknolojiler geliştirilirken, Çinli bilim insanları bu kez gözünü bambaşka bir yere dikti.
Çin'deki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, göz kapalıyken bile görmeyi mümkün kılan ve gece görüşü sağlayan özel kontakt lensler geliştirdi.
22 Mayıs’ta Cell dergisinde yayımlanan çalışmada, geleneksel lenslerdeki esnek polimerler ile nanoparçacıkların birleşimi sayesinde geliştirilen bu yeni teknolojinin, gece görüş gözlüklerine gerek kalmadan karanlıkta görmeyi mümkün kıldığı bilgisi yer alıyor.