Green Card (Yeşil Kart) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başvuruları 2 Ekim-5 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşen, ABD'de süresiz çalışma ve oturum imkanı sunan Green Card için düzenlenen çekilişin başvurularının ne zaman sonuçlanacağı araştırılıyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
Green Card (Yeşil Kart) nedir?
Green Card (Yeşil Kart), ABD hükümeti tarafından gerekli şartları yerine getiren kişilere verilen ve bir Amerikan vatandaşı gibi yaşama, eğitim görme ve çalışma imkanı sunan göçmen vizesidir.
Green Card başvuru şartları nelerdir?
Green Card başvuru şartı; 18 yaşında olmak ve en az lise mezunu olmaktır.
Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturum ve çalışma izni almak isteyen kişiler, Green Card başvurularını 2 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında DV Lottery sitesi aracılığıyla gerçekleştirdi. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?