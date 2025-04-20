Güç üstünlüğü onlarda! İşte en fazla savaş uçağına sahip NATO ülkeleri

ABD Hava Kuvvetleri'ne en son eklenenlerden biri olan B-21 Raider, gezegendeki en pahalı ve teknolojik olarak en gelişmiş uçaklardan biridir. Önümüzdeki on yıl içinde B-21 Raider'ın B-2 Spirit gizli bombardıman uçaklarını güçlendirmek için hizmete girmesi bekleniyor. Hem konvansiyonel hem de hassas güdümlü bombaların yanı sıra nükleer başlıklı bombalar ve füzeler taşıyabilecek. Şimdiye kadar bu gizli bombardıman uçaklarından 100 tanesi sipariş edildi ve test uçuşları geçen yıl içinde gerçekleştirildi. Bu durum NATO ülkelerinin uçak filosunu gündeme getiriyor.