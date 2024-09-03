Gül hastalığı (Rozasea) nedir? Gül hastalığının belirtileri nelerdir?

Gül hastalığı nasıl teşhis edilir?

Gül hastalığının teşhisi, bir dermatolog tarafından yapılan klinik bir değerlendirme ve fiziksel muayene ile konulur. Gül hastalığı genellikle yüzde belirgin kızarıklık, şişlik ve sivilce benzeri lezyonlarla karakterizedir, bu nedenle fiziksel muayene bu semptomların varlığını değerlendirmeye odaklanır. Ayrıca, doktor, diğer cilt durumlarını dışlamak için bazı laboratuvar testleri veya cilt biyopsisi gibi ek testler de isteyebilir.