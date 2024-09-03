Gül hastalığı (Rozasea) nedir? Gül hastalığının belirtileri nelerdir?
Gül hastalığı (rozasea); ciltte kızarıklık, şişlik ve görünür damarlanma gibi belirtilerle karakterize edilen yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Gül hastalığı ayrıca küçük, kırmızı, irin dolu şişlikler üretebilir. Peki, gül hastalığının belirtileri nelerdir? Gül hastalığı nasıl teşhis edilir? Tedavisi nasıldır? İşte detaylar…
Gül hastalığı
Gül hastalığı (rozasea) yüz bölgesinde ortaya çıkan, kaşıntının eşlik edebildiği ciltte kızarıklık, damarlanmada artış ve sivilce benzeri döküntülerle seyreden bir cilt hastalığıdır. Başlarda yüz çevresinde kendini gösteren semptomlar zamanla göğüs ve sırt taraflarına da yayılabilir. Gül hastalığı genellikle beyaz tenli ve30'lu yaşlarında olan kadınlarda görülür.
Gül hastalığının nedenleri nelerdir?
Sıcak içecekler
Baharatlı yiyecekler
Alkol tüketimi
Aşırı sıcaklık
Güneş ışığı veya rüzgar
Stres
Makyaj malzemeleri
Toz akarları
Stres
Gül hastalığının belirtileri nelerdir?
Cilt renginde kalıcı değişiklik
Ciltte oluşan acı ve yanma hissi
Ciltte kuruluk
Deride kalınlaşma
Yüz çevresinde sivilceler
Damarların belirginleşmeye başlaması
Yüzde şişlik
Gül hastalığı nasıl teşhis edilir?
Gül hastalığının teşhisi, bir dermatolog tarafından yapılan klinik bir değerlendirme ve fiziksel muayene ile konulur. Gül hastalığı genellikle yüzde belirgin kızarıklık, şişlik ve sivilce benzeri lezyonlarla karakterizedir, bu nedenle fiziksel muayene bu semptomların varlığını değerlendirmeye odaklanır. Ayrıca, doktor, diğer cilt durumlarını dışlamak için bazı laboratuvar testleri veya cilt biyopsisi gibi ek testler de isteyebilir.