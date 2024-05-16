  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Güneşle gelen şifa! D vitamini

Güneşle gelen şifa! D vitamini

Güçlü kemiklerin ana yapı taşlarından biri olan kalsiyumun vücudumuzun emilmesine yardımcı olan, karaciğerde ve yağ dokusunda depolanabilen D vitamini yağda çözünen bir vitamindir. Peki, D vitamininin temel kaynağı nedir? D vitamini eksikliği nasıl teşhis edilir? Tedavisi nasıldır? D vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? İşte detaylar…

Güneşle gelen şifa! D vitamini - Sayfa 1

D vitamininin temel kaynağı nedir?

D vitamininin temel kaynağı güneş ışığıdır. Cildimiz güneşe maruz kaldıktan sonra güneşin yoğunluğuna ve açısına bağlı olarak D vitamini üretir. Günlük yarım saat düzenli güneşlenme, D vitamini alımı açısından yeterli olur.

1 | 6
Güneşle gelen şifa! D vitamini - Sayfa 2

D vitamini eksikliği nasıl teşhis edilir?

D vitamini eksikliği tanısı için kan tahlili yapılır. Tahlilde,kandaki serum hidroksi-25 D vitamini düzeyi ölçülür. Ölçülen bu değerin 12 ng/ml seviyesinin altında olması D vitamini eksikliği kabul edilir. 

2 | 6
Güneşle gelen şifa! D vitamini - Sayfa 3

D vitamini eksikliği tedavisi

D vitamini eksikliğinin tedavisi genellikle D vitamini takviyeleri ve beslenme düzenini değiştirmek gibi yaşam tarzı değişikliklerini içerir. D vitamini eksikliği tanısı konduktan sonra doktor kontrollerinizi aksatmamalısınız. Doktorunuz, D vitamini seviyelerinizi izlemek ve takviye dozlarını ayarlamak için düzenli kan testleri yapabilir.

3 | 6
Güneşle gelen şifa! D vitamini - Sayfa 4

D vitamini eksikliği belirtileri

 Eklemlerde ve parmaklarda ağrı hissi

Yorgunluk ve halsizlik hali

Denge problemi ve kuvvet kaybı

Gözaltlarındaki morarma

Depresyon

Üşüme ya da terleme

Kemik erimesi

4 | 6