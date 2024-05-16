Güneşle gelen şifa! D vitamini
Güçlü kemiklerin ana yapı taşlarından biri olan kalsiyumun vücudumuzun emilmesine yardımcı olan, karaciğerde ve yağ dokusunda depolanabilen D vitamini yağda çözünen bir vitamindir. Peki, D vitamininin temel kaynağı nedir? D vitamini eksikliği nasıl teşhis edilir? Tedavisi nasıldır? D vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? İşte detaylar…
D vitamininin temel kaynağı nedir?
D vitamininin temel kaynağı güneş ışığıdır. Cildimiz güneşe maruz kaldıktan sonra güneşin yoğunluğuna ve açısına bağlı olarak D vitamini üretir. Günlük yarım saat düzenli güneşlenme, D vitamini alımı açısından yeterli olur.
D vitamini eksikliği nasıl teşhis edilir?
D vitamini eksikliği tanısı için kan tahlili yapılır. Tahlilde,kandaki serum hidroksi-25 D vitamini düzeyi ölçülür. Ölçülen bu değerin 12 ng/ml seviyesinin altında olması D vitamini eksikliği kabul edilir.
D vitamini eksikliği tedavisi
D vitamini eksikliğinin tedavisi genellikle D vitamini takviyeleri ve beslenme düzenini değiştirmek gibi yaşam tarzı değişikliklerini içerir. D vitamini eksikliği tanısı konduktan sonra doktor kontrollerinizi aksatmamalısınız. Doktorunuz, D vitamini seviyelerinizi izlemek ve takviye dozlarını ayarlamak için düzenli kan testleri yapabilir.
D vitamini eksikliği belirtileri
Eklemlerde ve parmaklarda ağrı hissi
Yorgunluk ve halsizlik hali
Denge problemi ve kuvvet kaybı
Gözaltlarındaki morarma
Depresyon
Üşüme ya da terleme
Kemik erimesi