Güneş'te dev patlama: Manyetik fırtına Dünya'ya hızla yaklaşıyor! Elektrik ve internet kesilebilir

BİRİKEN ENERJİ PATLAMASI

Bu patlamalar, yani koronal kütle atımları (CME), Güneş'in koronasındaki manyetik yeniden bağlanma süreciyle meydana geliyor. Güneş lekeleri gibi yoğun manyetik alanların bulunduğu bölgelerde, bükülmüş manyetik alan çizgileri enerji biriktirir ve bu enerji aniden serbest bırakılır.