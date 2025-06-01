Güneş'te dev patlama: Manyetik fırtına Dünya'ya hızla yaklaşıyor! Elektrik ve internet kesilebilir
Güneşte 8,2 büyüklüğünde Dünya'ya doğru koronal kütle patlaması gerçekleşti. Dev patlama bilim dünyasını da şaşırtırken, bu gece ya da yarın gece elektrik ve internet kesintilerinin yaşanabileceği belirtildi. İşte detaylar...
SON YILLARIN EN BÜYÜĞÜ
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) Güneş'te 8,2 büyüklüğünde dev bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın Dünya'ya doğru gerçekleştiği aktarıldı.
DÜNYA'YA ÇARPACAK
Patlamayla oluşan G4 büyüklüğündeki jeomanyetik fırtına, Dünyaya 1000 km/sn hızla yaklaşırken, pazar gecesi ya da pazartesi gecesi Dünya'ya çarpması bekleniyor.
KUZEY IŞIKLARINI GÖREBİLİRİZ
Jeomanyetik fırtına, Güneş'ten gelen bir koronal kütle atımından (CME) kaynaklanıyor ve Türkiye gibi düşük enlemlerde aurora (kuzey ışıkları) görünme ihtimalini artırıyor. G4 fırtınaları, elektrik şebekelerinde aksamalar, uydu ve GPS sorunları yaratabiliyor.
BİRİKEN ENERJİ PATLAMASI
Bu patlamalar, yani koronal kütle atımları (CME), Güneş'in koronasındaki manyetik yeniden bağlanma süreciyle meydana geliyor. Güneş lekeleri gibi yoğun manyetik alanların bulunduğu bölgelerde, bükülmüş manyetik alan çizgileri enerji biriktirir ve bu enerji aniden serbest bırakılır.