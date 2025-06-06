Güney Amerika’da sadece bir ülkede tatil! İşte dünyada Kurban Bayramı'nın tatil olduğu ülkeler...

Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı, pek çok ülkede resmi tatil olarak kutlanıyor. Dünya genelinde yaklaşık 50 ülkede resmi tatil ilan edilerek, hem kamu hem de özel sektör çalışanları bayram süresince izinli sayılıyor.

İşte dünyada kurban bayramının tatil olduğu ülkeler...