Güney Amerika’da sadece bir ülkede tatil! İşte dünyada Kurban Bayramı'nın tatil olduğu ülkeler...
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte birçok ülke bayram tatiline girdi. Müslüman nüfusunun bulunduğu ülkeler bayram resmi tatil iken, Güney Amerika’da yer alan bir ülkenin de Kurban Bayramı'nı tatil olması dikkat çekti.
Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı, pek çok ülkede resmi tatil olarak kutlanıyor. Dünya genelinde yaklaşık 50 ülkede resmi tatil ilan edilerek, hem kamu hem de özel sektör çalışanları bayram süresince izinli sayılıyor.
İşte dünyada kurban bayramının tatil olduğu ülkeler...
TÜRKİYE
Kurban Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilir; kamu ve özel sektör çalışanlarına bayram süresince izin verilir.
SUUDİ ARABİSTAN
Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı, hem kamu hem de özel sektör için resmi tatildir.