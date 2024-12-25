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  4. Gurbetçilerin akın ettiği şehir. Tatile geldiklerinde mutlaka mülk satın alıyorlar

Gurbetçilerin akın ettiği şehir. Tatile geldiklerinde mutlaka mülk satın alıyorlar

Doğasıyla tatilcilerin gözdesi olan * Mersin * şimdi de gurbetçilerin sevdiği noktalar arasında yerini aldı.

Gurbetçilerin akın ettiği şehir. Tatile geldiklerinde mutlaka mülk satın alıyorlar - Sayfa 1

Türkiye’nin ve Akdeniz’in tatil gözdelerinden olan Mersin şimdi gurbetçi akınına uğruyor. Eskiden de Almancılar dedikleri kişilerin yoğun yatırım yaptığı bölgeler şimdi de yoğun nüfus çekmeye başladı.

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Gurbetçilerin akın ettiği şehir. Tatile geldiklerinde mutlaka mülk satın alıyorlar - Sayfa 2

Vatandaşların özellikle yaz aylarında severek gittiği ve tatil yaptığı ender noktalardan olan Mersin, şimdilerde ise gurbetçi akınına uğruyor.

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Gurbetçilerin akın ettiği şehir. Tatile geldiklerinde mutlaka mülk satın alıyorlar - Sayfa 3

GURBETÇİ AKININA UĞRUYOR 

Gurbette yaşayan vatandaşlar yaptıkları birikimle dönüşte Mersin’de ikamet edebilmenin planlarını yapıyor.

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Gurbetçilerin akın ettiği şehir. Tatile geldiklerinde mutlaka mülk satın alıyorlar - Sayfa 4

Mersin, sadece güvenli bir liman değil, aynı zamanda yüksek yaşam kalitesi sunan modern bir şehir. Sahil şeridi boyunca uzanan lüks konut projeleri, gelişmiş sağlık hizmetleri, kaliteli eğitim kurumları ve hareketli sosyal yaşam, Mersin'i yaşanabilir kılan unsurlar arasında.

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