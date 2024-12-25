Gurbetçilerin akın ettiği şehir. Tatile geldiklerinde mutlaka mülk satın alıyorlar
Doğasıyla tatilcilerin gözdesi olan * Mersin * şimdi de gurbetçilerin sevdiği noktalar arasında yerini aldı.
Türkiye’nin ve Akdeniz’in tatil gözdelerinden olan Mersin şimdi gurbetçi akınına uğruyor. Eskiden de Almancılar dedikleri kişilerin yoğun yatırım yaptığı bölgeler şimdi de yoğun nüfus çekmeye başladı.
Vatandaşların özellikle yaz aylarında severek gittiği ve tatil yaptığı ender noktalardan olan Mersin, şimdilerde ise gurbetçi akınına uğruyor.
GURBETÇİ AKININA UĞRUYOR
Gurbette yaşayan vatandaşlar yaptıkları birikimle dönüşte Mersin’de ikamet edebilmenin planlarını yapıyor.