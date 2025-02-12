Güzel olan sadece tadı değil. Bu meyvenin faydalarını duyunca şaşıracaksınız! Tam bir vitamin deposu
Kime verseniz yok demeyeceği bu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Meğer güzel olan sadece tadı değilmiş.
Kimilerinin meyvelerle arası çok iyi olmayabilir. Bazıları elma severken, bazıları kiraz veya nar sevebilir. Tükettiğimiz her meyve ise neredeyse vitamin deposu ve uzmanlar günlük en az iki porsiyon alınmasını tavsiye ediyor.
Kiraz da çok sık tüketilen, kimsenin reddedemeyeceği tatlı meyvelerden biri. Genelde tadı çok beğenilse de, yapılan araştırmalar kirazın aslında vitamin deposu olduğunu ortaya koyuyor. Gelin, bu kıpkırmızı meyvenin altında yatan vitaminlere ve sağladığı faydalara yakından bakalım.
İster tatlı ister ekşi olsun, kiraz her zaman en lezzetli ve sevilen meyveler arasında ilk sıralarda.
Ancak güzel olan sadece tadı değil. Araştırmalara göre günlük hayatta tükettiğimiz bu meyve, kalpten beyne, iltihap azaltmaktan çeşitli kronik rahatsızlıklara kadar pek çok derdin dermanı…
Polifenollerle dolu olan kiraz, hücreleri hasardan veya çeşitli iltihaplardan koruyor. Özellikle itihaplanma, birçok kronik sağlık durumunda önemli bir rol oynuyor.
Kirazların koyu kırmızı ve mor rengi, antioksidan ve anti-enflamatuar etkileriyle bilinen flavonoidler olan antosiyaninlerden geliyor. Hatta bazı çalışmalar, günlük olarak kiraz suyu tüketmenin antioksidan seviyelerini artırabileceğini de öne sürüyor.