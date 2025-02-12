Güzel olan sadece tadı değil. Bu meyvenin faydalarını duyunca şaşıracaksınız! Tam bir vitamin deposu

İster tatlı ister ekşi olsun, kiraz her zaman en lezzetli ve sevilen meyveler arasında ilk sıralarda.



Ancak güzel olan sadece tadı değil. Araştırmalara göre günlük hayatta tükettiğimiz bu meyve, kalpten beyne, iltihap azaltmaktan çeşitli kronik rahatsızlıklara kadar pek çok derdin dermanı…