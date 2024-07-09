Hafıza güçlendiren 12 mükemmel besin
Güçlü bir zihin, beyin sağlığının anahtarıdır. Beyin sağlığı ve hafızayı güçlendirmek besinler yoluyla mümkün. Peki, hangi besinler hafızayı güçlendiriyor? İşte, hafızanızı güçlendirecek 12 harika besin…
Hafıza güçlendiren besinler
1-) Ceviz
Ceviz içeriğindeki omega 3 ve 6 yağ asitleri, fosfor, kalsiyum, potasyum ve demir açısından zengin bir besindir ve hafızayı, algı ve öğrenme yetilerini güçlendirir.
2-) Zerdeçal
Zerdeçal, güçlü ve doğal bir antioksidandır. Özellikle bu kök bitkisi, beynin oksijenlenmesine, bilginin öğrenilmesi ve işlenmesine yardımcı olmaktadır. Zerdeçalda bulunan kurkuminden tam olarak faydalanmak için zerdeçalı yağ içinde hafif ısıya maruz bırakılması önerilmektedir.
3-) Yağlı tohumlar
Yağlı tohumlar ‘beyin dostu’ nitelemesini sonuna kadar hak ederler. Sağlıklı yağ asitleri, antioksidanlar, mineraller ve vitaminler açısından oldukça zengin olan keten tohumu ve çörek otu özellikle yüksek oranda vitamin E içerirler. Antioksidan kapasitesi yüksek olan E vitamini, hücre zarlarını serbest radikallerden korur ve zihinsel gerilemeyi yavaşlatır. Beyin sağlığı için gerekli yüksek çoklu doymamış yağ asitleri Omega-3 içeriğiyle cevizin öne çıktığı yağlı tohumları günde 1 avuç içi kadar ve çiğ olarak tüketilmesi önerilmektedir.
4-) Yeşil yapraklı sebzeler
A ve K vitaminleri açısından zengin ıspanak, karalahana, pazı, brokoli, roka, dereotu, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler posa ve yüksek antioksidan içerikleriyle sadece beyni değil ‘ikinci beyin’ olarak nitelenen bağırsakları da destekleyen besinlerdir. Öte yandan, C vitamini deposu ve lif kaynağı olan yeşil yapraklı sebzeler anti-inflamatuar özellikleriyle beyni reaktif oksidatif hasarlara karşı korumaya da yardımcı olmaktadır.