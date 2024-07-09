Hafıza güçlendiren 12 mükemmel besin

3-) Yağlı tohumlar

Yağlı tohumlar ‘beyin dostu’ nitelemesini sonuna kadar hak ederler. Sağlıklı yağ asitleri, antioksidanlar, mineraller ve vitaminler açısından oldukça zengin olan keten tohumu ve çörek otu özellikle yüksek oranda vitamin E içerirler. Antioksidan kapasitesi yüksek olan E vitamini, hücre zarlarını serbest radikallerden korur ve zihinsel gerilemeyi yavaşlatır. Beyin sağlığı için gerekli yüksek çoklu doymamış yağ asitleri Omega-3 içeriğiyle cevizin öne çıktığı yağlı tohumları günde 1 avuç içi kadar ve çiğ olarak tüketilmesi önerilmektedir.