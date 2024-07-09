Hafıza yeteneğini artıran baharat! Günde 1 kaşık tüketmek yetiyor… İbn-i Sina da önerdi

Günümüzde unutkanlık ciddi bir problem haline gelmeye başladı. Alzheimer başta olmak üzere diğer beyin hastalıklarının görülme yaşı hem düştü hem de arttı. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre hafızayı canlı tutmak için bu baharatı günde 1 kaşık tüketmek gerekiyor.