Hafıza yeteneğini artıran baharat! Günde 1 kaşık tüketmek yetiyor… İbn-i Sina da önerdi
Bu baharat hafıza yeteneğini artırıyor. Asırlar önce İbn-i Sina da önerdi. İşte yalnızca bir kaşığıyla görme kabiliyetini artıran o baharat
Metobolizmayı hızlandırıyorlar, sindirim sistemini düzenliyorlar. Genellikle Orta doğu mutfağında yaygın olarak kullanılan baharatların insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri vardır. Et yemeklerinden sebze yemeklerine, salatalardan çeşitli soslara kadar onlarca çeşit ürüne giren baharatlar, hafıza güçlendiri olarak da bilinirler.
Günümüzde unutkanlık ciddi bir problem haline gelmeye başladı. Alzheimer başta olmak üzere diğer beyin hastalıklarının görülme yaşı hem düştü hem de arttı. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre hafızayı canlı tutmak için bu baharatı günde 1 kaşık tüketmek gerekiyor.
İbn-i Sina'nın Tıp camiası için kılavuz niteliği taşıyan kitabı El-Kanun fi't-Tıb'ta yer alan önerilere göre hafızaya iyi gelen baharatlar içerisinde biberiye, zencefil, zerdeçal ve hardal yer alıyor.
OSMAN MÜFTÜOĞLU DA TAVSİYE ETTİ
Sıkça televizyon programlarına katılarak doğal gıda ve baharatlar hakkında bilgiler veren Profesör Osman Müftüoğlu, 3 baharata dikkat çekti.
1. Zerdeçal
2. Safran
3. Kimyon