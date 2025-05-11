Hafızayı güçlendiren tek yağ ; Günde 1 tatlı kaşığı tüketmek yeterli oluyor
Hafızayı çelik gibi kuvvetli yapmak için aktarlarda satılan şifa deposu yağı günde 1 kaşık tüketmek yetiyor.
Zihin başta olmak üzere binbir derde deva olarak bilinen çörekotu yağı yemeklerde de kullanılıyor. Şifa dağıttığı bilinen çörekotu poğaça, börek gibi hamur işlerinde kullanılıyor.
Zihni açması ve hafızayı güçlendirmesi için de günde 1 tatlı kaşığı tüketmek doktorlar tarafından tavsiye ediliyor.
GÜNDE 1 TATLI KAŞIĞI HAFIZAYI ÇELİK GİBİ YATIYOR
memorial.com.tr’deki bilgiye göre çörek otu yağı A, C, B1, B6, biotin, niasin ve folik asit gibi vitaminler içerir. Çörek otu yağının, antioksidan, antiinflamatuar ve antibakteriyel özellikleri bağışıklığı güçlendirmeye, vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirmeye yardım eder.