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  4. Hafızayı güçlendiren tek yağ ; Günde 1 tatlı kaşığı tüketmek yeterli oluyor

Hafızayı güçlendiren tek yağ ; Günde 1 tatlı kaşığı tüketmek yeterli oluyor

Hafızayı çelik gibi kuvvetli yapmak için aktarlarda satılan şifa deposu yağı günde 1 kaşık tüketmek yetiyor.

Hafızayı güçlendiren tek yağ ; Günde 1 tatlı kaşığı tüketmek yeterli oluyor - Sayfa 1

Zihin başta olmak üzere binbir derde deva olarak bilinen çörekotu yağı yemeklerde de kullanılıyor. Şifa dağıttığı bilinen çörekotu poğaça, börek gibi hamur işlerinde kullanılıyor.

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Hafızayı güçlendiren tek yağ ; Günde 1 tatlı kaşığı tüketmek yeterli oluyor - Sayfa 2

Zihni açması ve hafızayı güçlendirmesi için de günde 1 tatlı kaşığı tüketmek doktorlar tarafından tavsiye ediliyor.

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Hafızayı güçlendiren tek yağ ; Günde 1 tatlı kaşığı tüketmek yeterli oluyor - Sayfa 3

GÜNDE 1 TATLI KAŞIĞI HAFIZAYI ÇELİK GİBİ YATIYOR

memorial.com.tr’deki bilgiye göre çörek otu yağı A, C, B1, B6, biotin, niasin ve folik asit gibi vitaminler içerir. Çörek otu yağının, antioksidan, antiinflamatuar ve antibakteriyel özellikleri bağışıklığı güçlendirmeye, vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirmeye yardım eder.

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Hafızayı güçlendiren tek yağ ; Günde 1 tatlı kaşığı tüketmek yeterli oluyor - Sayfa 4

İltihabı önleyerek yara iyileşmesini destekler ve doku hasarını azaltır. Bu nedenle küçük yanıkları, yaraları ve yaralanmaları tedavi etmek için kullanılabilir.

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