Hamsi böyle pişirilirse kokusu asla evinize sinmeyecek: Yalnızca 1 adet yetiyor

Fırında, ızgara, tavada ve hatta buğulaması da yapılan hamsi, çoğunlukla mısır unu ile tavada kızartılıyor. Çoğu kişiye göre hamsinin en güzel pişirme yöntemi bu. Ancak evde bu yöntemle kızartılan hamsiler koku yayabiliyor. Bu da ister istemez sinir bozucu bir hale gelebiliyor. Neyse ki üzülmeyin. Hamsiyi kağıt yöntemi ile pişirdiğinizde kokudan eser kalmıyor. Üstelik kağıt yöntemi sayesinde hamsi pratik ve hızlı bir şekilde pişiyor Ayrıca lezzeti de artıyor.