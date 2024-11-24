Hamsi böyle pişirilirse kokusu asla evinize sinmeyecek: Yalnızca 1 adet yetiyor
Tezgahların en çok tercih edileni hamsi, lezzeti ve kolay yenilmesi bakımından sofraları şenlendirirken kızartma esnasında eve sinen kokusu çoğu zaman sinir bozucu olabiliyor.
Hamsi, kış aylarında en çok tercih edilen balıklardan biri. Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde ağırlıklı olarak çıkan hamsi, çerez gibi tüketildiği ve lezzetli olduğu için farklı yöntemlerle pişiriebiliyor.
Fırında, ızgara, tavada ve hatta buğulaması da yapılan hamsi, çoğunlukla mısır unu ile tavada kızartılıyor. Çoğu kişiye göre hamsinin en güzel pişirme yöntemi bu. Ancak evde bu yöntemle kızartılan hamsiler koku yayabiliyor. Bu da ister istemez sinir bozucu bir hale gelebiliyor. Neyse ki üzülmeyin. Hamsiyi kağıt yöntemi ile pişirdiğinizde kokudan eser kalmıyor. Üstelik kağıt yöntemi sayesinde hamsi pratik ve hızlı bir şekilde pişiyor Ayrıca lezzeti de artıyor.
Yağlı kağıt üzerine dizilen hamsileri pişirmek, geleneksel kızartma tekniklerine göre çok daha az yağ kullanıldığı için sağlıklı bir tercih. İşin güzel tarafı bu yöntemle damakların yanında göze de hitap eden muhteşem bir sunumun ortaya çıkması.