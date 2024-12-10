Hamura 1 bardak eklenirse börek çıtır çıtır oluyor ve yumuşamıyor! Üsküp'ten gelen sır...
Börek pişirirken dikkat etmeniz gereken minik dokunuşlar. **Börek** bu tekniklere asla yumuşamıyor ve çıtırtısı salondan duyuluyor
Geleneksel Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar ulaşan börek, ince yufka ile hazırlanan ve iç harcında farklı ürünler kullanılan bir hamur işidir. Son yıllarda yayın olarak ıspanak, dereotu, patates ve kıyma gibi çeşitli malzemeler kullanılmaktadır.
Börek, pişirilme yöntemiyle de birbirinden ayrılır. Çoğunlukla fırında, tavada ya da yağda kızartılarak pişirilir. Başta kahvaltı öğünü olmak üzere günün her saatinde yanında bir bardak çay ile tüketilebilir.
Türk mutfağının kültürel miraslarından kabul edilen böreğin, yumuşamaması ve çıtır kalabilmesi için hazırlık ve pişirme sırasında bazı incelikleri göz önünde bulundurmanız gerekir.