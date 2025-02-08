Hangi baharat neye iyi gelir? Baharatların faydaları nelerdir?

NANE

- Kuru nane ağırlıklı olarak mide bulantısına karşı kullanılır.

- Kuru nane, çok etkili bir balgam söktürücüdür ve yeniden oluşmasını önler.

- Boğaz kuruluğunu giderir.

- Alerjik öksürüğe iyi gelir.

- Sindirim sorunlarını gidermeye yardımcı olur. Özellikle hazımsızlık ve kabızlık gibi mide sorunlarında etkilidir.

- Damar tıkanıklığı oluşumunu önler.