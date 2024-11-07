Hangi besinleri küflenince yiyebilir hangi besinleri küflenince yiyemeyiz? Uzmanı açıkladı
Küf nedeniyle bu besinleri çöpe atıyorsanız iki kere düşünün. Çünkü uzmanlara göre, her küflü gıda çöpe atılacak diye bir şey yok
Buzdolabında küflü bir gıda ile karşılaştıysanız aklınızda muhtemelen onu çöpe atmak gelecektir. Fakat bu davranış her zaman doğru değil.
Evet, küflü gıdalar çoğunlukla tüketilmemelidir. Çünkü sağlığımız adına küf, ciddi problemler doğurabilir. Özellikle küflü gıdaların tüketilmesi en başta mantar zehirlenmelerine sebebiyet verebilir ve sindirim sisteminin düzenini sekteye uğratabilir. Dolayısıyla, küflü gıdalar tüketilmeden hemen önce büyük bir özenle incelenmeli ve mutlaka uzman görüşü alınmalıdır.
1. CHEDDAR VE PARMESAN PEYNİRLERİ
BBC'de paylaşılan habere göre, Dr. Hickey, bıçağı peynirin küflü kısmına saplamadan bu bölümün olduğu gibi kesilip atılması halinde peynirin geri kalan kısmının yenmesinde bir sakınca olmadığını söyledi. Cheddar ve parmesan peynirleri, kuru peynirler. Küfün oluşması için rutubet gerektiğinden bu peynirlerdeki küf tabakası yüzeyin altlarına pek inmiyor.
2. SERT MEYVE VE SEBZELER
Tıpkı sert yapılı cheddar ve parmesan peynirleri gibi havuç, lahana gibi sert dokulu sebzeler de tüketilebilir. Küflü bölgenin derinlere kadar inmesi güç olduğundan direkt olarak küften etkilenen bölgeyi temizleyerek tüketebilirsiniz. Fakat, siz yine iyice yıkamalı ve küflü bölgeyi epey derinlemesine kesmelisiniz. Yine elma ve armut gibi meyveler için de aynı uygulama geçerlidir.