Hangi besinleri küflenince yiyebilir hangi besinleri küflenince yiyemeyiz? Uzmanı açıkladı

2. SERT MEYVE VE SEBZELER

Tıpkı sert yapılı cheddar ve parmesan peynirleri gibi havuç, lahana gibi sert dokulu sebzeler de tüketilebilir. Küflü bölgenin derinlere kadar inmesi güç olduğundan direkt olarak küften etkilenen bölgeyi temizleyerek tüketebilirsiniz. Fakat, siz yine iyice yıkamalı ve küflü bölgeyi epey derinlemesine kesmelisiniz. Yine elma ve armut gibi meyveler için de aynı uygulama geçerlidir.