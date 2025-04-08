Hangi ülkenin ne kadar silahı var? Liste açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada?
Küresel güvenlik dengeleri, askeri envanterlerin büyüklüğüyle doğrudan şekillenmeye devam ederken, son yayınlanan uluslararası raporlara göre en fazla ateşli silaha sahip ülkeler arasında ciddi farklar ortaya çıktı.
Silahlanma yarışının giderek arttığı dönemde, ülkelerin sahip olduğu ateşli silah sayısı, sadece sayısal olarak değil, aynı zamanda stratejik üstünlük açısından da büyük önem taşıyor.
Uzmanlar, artan silahlanma yarışının küresel dengeler üzerinde önemli etkiler yaratacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.
World Population Review'in yayımladığı verilere göre, en fazla ateşli silaha sahip ülkeler belli oldu. Bu ülkeler, sadece ateşli silah üretimiyle değil, aynı zamanda dünya genelindeki askeri gücüyle de dikkat çekiyor.
İŞTE EN FAZLA ATEŞLİ SİLAHA SAHİP ÜLKELER...