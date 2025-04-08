Hangi ülkenin ne kadar silahı var? Liste açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada?

World Population Review'in yayımladığı verilere göre, en fazla ateşli silaha sahip ülkeler belli oldu. Bu ülkeler, sadece ateşli silah üretimiyle değil, aynı zamanda dünya genelindeki askeri gücüyle de dikkat çekiyor.

İŞTE EN FAZLA ATEŞLİ SİLAHA SAHİP ÜLKELER...