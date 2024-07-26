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  4. Harita (Geomatik) mühendisliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Harita (Geomatik) mühendisliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Harita mühendisliği bölümü; otoyol, köprü, baraj gibi büyük ölçekli işlerde zemin ölçümü ve zeminin elverişliliğinin değerlendirilmesinde, imar çalışmalarında, coğrafi bilgi sistemleri geliştirmede ve bölge haritaları çizmede uzmanlaşan mühendisler yetiştirmeyi hedefleyen bir mühendislik bölümüdür. Peki, harita mühendisliği bölümü kaç yıldır? Harita mühendisliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte detaylar…

Harita (Geomatik) mühendisliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 1

Harita mühendisliği bölümü kaç yıllıktır?

Harita mühendisliği bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

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Harita (Geomatik) mühendisliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 2

Harita mühendisliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?

Harita mühendisliği bölümü, sayısal puan türü ile öğrenci alır.

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Harita (Geomatik) mühendisliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 3

Harita mühendisliği bölümü hangi fakülteye bağlıdır?

Harita mühendisliği bölümü, üniversitelerin mühendislik fakültelerine bağlıdır.

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Harita (Geomatik) mühendisliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 4

Harita mühendisliği bölümünde hangi dersler okutulur?

Harita mühendisliği bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:

Matematik

Fizik

Lineer cebir

Harita mühendisliğine giriş

İş sağlığı ve güvenliği

Temel bilgisayar

Bilgisayar destekli teknik resim

Bilgisayar programlama

Ölçme bilgisi

Ölçme uygulaması

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