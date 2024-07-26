Harita (Geomatik) mühendisliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Harita mühendisliği bölümü; otoyol, köprü, baraj gibi büyük ölçekli işlerde zemin ölçümü ve zeminin elverişliliğinin değerlendirilmesinde, imar çalışmalarında, coğrafi bilgi sistemleri geliştirmede ve bölge haritaları çizmede uzmanlaşan mühendisler yetiştirmeyi hedefleyen bir mühendislik bölümüdür. Peki, harita mühendisliği bölümü kaç yıldır? Harita mühendisliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte detaylar…
Harita mühendisliği bölümü kaç yıllıktır?
Harita mühendisliği bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür.
Harita mühendisliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Harita mühendisliği bölümü, sayısal puan türü ile öğrenci alır.
Harita mühendisliği bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
Harita mühendisliği bölümü, üniversitelerin mühendislik fakültelerine bağlıdır.
Harita mühendisliği bölümünde hangi dersler okutulur?
Harita mühendisliği bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Matematik
Fizik
Lineer cebir
Harita mühendisliğine giriş
İş sağlığı ve güvenliği
Temel bilgisayar
Bilgisayar destekli teknik resim
Bilgisayar programlama
Ölçme bilgisi
Ölçme uygulaması