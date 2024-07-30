Harita ve kadastro bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Ulaşım, altyapı ve arazi ölçümleri gibi alanlarda çalışabilecek insan gücünü yetiştirmeyi hedefleyen harita ve kadastro bölümü kaç yıllıktır? Harita ve kadastro bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? Harita ve kadastro bölümünde hangi dersler okutulur? İş alanları nelerdir? İşte, harita ve kadastro bölümüne dair detaylar…
Harita ve kadastro bölümü nedir?
Harita ve kadastro bölümü, tapu ve kadastro çalışmalarının yapılması, arazi ölçümleri yapılması, tapu sicillerinin tutulmasında uzmanlaşmış tapu kadastro teknikerleri yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür.
Harita ve kadastro bölümü kaç yıllıktır?
Harita ve kadastro bölümü, 2 yıllık bir ön lisans bölümüdür.
Harita ve kadastro bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Harita ve kadastro bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.
Harita ve kadastro bölümünde hangi dersler okutulur?
Tapu ve kadastro bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Tapu mevzuatı
Tapu sicili uygulaması
Temel hukuk
Yönetim bilimi
Mesleki matematik
Ölçme bilimi
Kadastro
Taşınmaz değerleme
İmar bilgisi
Eşya hukuku