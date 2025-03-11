Harvard Üniversitesi araştırdı: Mutluluk için gereken 10 erdem

- Korkularınızı belirleyin ve onlarla yüzleşin.

- Heveslerinizi yani zaaflarınızı tanıyın ve onlarla başa çıkın. Buna madde ve davranışsal bağımlılıklar da dahil.

- Zaman ve paranızı nasıl harcadığınız konusunda dengeli olun. Ne aşırı tutumlu ne de savurgan olun.