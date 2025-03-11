Harvard Üniversitesi araştırdı: Mutluluk için gereken 10 erdem
Amerika’nın prestijli üniversitelerinden Harvard’da "Mutluluğu Yönetmek" kursu, katılanlara mutluluğun ne olduğunu ve bunu nasıl daha iyi yönetebileceklerini öğretmeyi vadediyor. Kursun açıklama kısmında katılımcıların, mutluluğun genetik, sosyal ve ekonomik faktörlerden nasıl etkilendiğini, duyguları ve davranışları nasıl yöneteceklerini öğrendiği belirtiliyor. Günlük yaşantılarında uygulayabilecekleri mutluluk stratejileri ve alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olacak pratik bilgiler ediniyorlar. İşte Mutluluk Sanatı ve Bilimi’ne göre hayatta mutluluğu yakalamak için gerekli 10 davranış.
Harvard Üniversitesi bu kursla, kişisel ve profesyonel yaşamda sorumluluk sahibi olmak isteyen herkes için mutluluğu yönetmek adına güçlü bir rehber sunmayı vadediyor.
Prof. Arthur Brooks kendi adını taşıyan web sitesine ücretsiz üye olanlarla, mutluluk odaklı haftalık bülten de paylaşıyor.
“Mutluluk Sanatı ve Bilimi” başlıklı bültenlerin sonuncusunda Brooks ünlü Yunan filozof Aristotales’in mutluluk hakkındaki öğretilerine değiniyor.
Brooks, insanı mutluluğa götüren 10 erdemin araştırmalar tarafından desteklendiğini vurguluyor ve Aristotales’ten ilham alarak derlediği o 10 maddeyi şöyle sıralıyor:
- Korkularınızı belirleyin ve onlarla yüzleşin.
- Heveslerinizi yani zaaflarınızı tanıyın ve onlarla başa çıkın. Buna madde ve davranışsal bağımlılıklar da dahil.
- Zaman ve paranızı nasıl harcadığınız konusunda dengeli olun. Ne aşırı tutumlu ne de savurgan olun.