OTELLERİN YILLARDIR UYGULADIĞI PRATİK TEKNİK

Beş yıldızlı otellerde her gün yüzlerce haşlanmış yumurta hazırlandığı için soyma hızının büyük önem taşıdığı biliniyor. Bu nedenle şefler, yumurta kabuğunu tek seferde çıkarmak için uzun süredir sirke yöntemini kullanıyor. Bu teknik sayesinde yumurtalar hem daha hızlı soyuluyor hem de sunum açısından daha estetik bir görüntü elde ediliyor. Otellerde iş yükünü azaltan bu yöntem, ev kullanıcılarına ulaşınca büyük ilgi gördü. Yöntemin yayılmasıyla birçok kişi mutfakta ciddi zaman kazandığını belirtiyor. Şefler de bu tekniğin profesyonel standartları ev ortamına taşıdığını ifade ediyor. Sirkenin etkisi kullanıcı deneyimlerinde açıkça görülüyor. Böylece pratik çözümler günlük mutfağın bir parçası haline geliyor.