Hatay usulü gerçek kısır böyle oluyor ; Tam 1 kavanoz eklemelisiniz
* Hatay usulü kısır * hazırlamak istiyorsanız Hataylı Remziye teyzenin tarifine kulak verin.
Türkiye’de kısır ve kısır türevi yiyecekler çok sevilir. Hanımlar 5’te hazırladıkları çayın yanına kısır indirerek damakları çatlatan bu lezzeti servis ediyor.
Tam kıvamı ve ayarında yapıldığında ise adeta tarifi kavga çıkaran Hatay usulü kısır, bilinenlerden çok farklı hazırlanıyor.
Lezzet olarak da bambaşka bir yemek olan bu kısırı yapmak için püf noktaları bilmelisiniz.
HATAY USULÜ KISIRIN TEK SIRRI
PÜF NOKTA: Hatay usulü kısırın diğerlerinden en büyük farkı bulgurun üzerine kışlık hazırlanan domates sosu dökmektir. Ocakta ısıttığınız bir kavanoz domates sosunu kısır ve baharatların üzerine dökerek çiğ köfte gibi yoğurmalısınız.