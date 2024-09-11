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  4. Hatay usulü gerçek kısır böyle oluyor ; Tam 1 kavanoz eklemelisiniz

Hatay usulü gerçek kısır böyle oluyor ; Tam 1 kavanoz eklemelisiniz

* Hatay usulü kısır * hazırlamak istiyorsanız Hataylı Remziye teyzenin tarifine kulak verin.

Hatay usulü gerçek kısır böyle oluyor ; Tam 1 kavanoz eklemelisiniz - Sayfa 1

Türkiye’de kısır ve kısır türevi yiyecekler çok sevilir. Hanımlar 5’te hazırladıkları çayın yanına kısır indirerek damakları çatlatan bu lezzeti servis ediyor.

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Hatay usulü gerçek kısır böyle oluyor ; Tam 1 kavanoz eklemelisiniz - Sayfa 2

Tam kıvamı ve ayarında yapıldığında ise adeta tarifi kavga çıkaran Hatay usulü kısır, bilinenlerden çok farklı hazırlanıyor. 

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Hatay usulü gerçek kısır böyle oluyor ; Tam 1 kavanoz eklemelisiniz - Sayfa 3

Lezzet olarak da bambaşka bir yemek olan bu kısırı yapmak için püf noktaları bilmelisiniz.

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Hatay usulü gerçek kısır böyle oluyor ; Tam 1 kavanoz eklemelisiniz - Sayfa 4

HATAY USULÜ KISIRIN TEK SIRRI

PÜF NOKTA: Hatay usulü kısırın diğerlerinden en büyük farkı bulgurun üzerine kışlık hazırlanan domates sosu dökmektir. Ocakta ısıttığınız bir kavanoz domates sosunu kısır ve baharatların üzerine dökerek çiğ köfte gibi yoğurmalısınız.

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