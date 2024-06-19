Havacılık tarihinin en büyük hava kazası: Tenerife faciası
Havacılık tarihinin en büyük kazası olan Tenerife faciası, 27 Mart 1977 tarihinde, İspanya'nın Tenerife Adası'nda bulunan Los Rodeos Havaalanı’nda iki Boeing 747 uçağının yerde çarpışması sonucu gerçekleşti. Bu kazada 583 kişi hayatını kaybetti. İşte Tenerife faciasının detayları…
Tenerife faciası
27 Mart 1977 tarihinde Kanarya Adaları’nın en büyük adası olan Tenerife Adası’nda havacılık tarihinin en ölümcül hava kazası meydana geldi. Sisli bir pazar günü Tenerife Adası’nın en büyük şehri Santa Cruz de Tenerife’de yaşanan uçak kazasında 583 kişi hayatını kaybetti. İki dev Boeing 747 ise adeta kül oldu.
Facianın gerçekleştiği 27 Mart 1977 tarihinde Gran Canaria Uluslararası Havalimanı Terminali’nde bir grup terörist tarafından bir saksı içine yerleştirilen bomba patlatılmış ve bir kişi patlama sonucu yaralanmıştı. İkinci bomba ihbarını alan yetkililer olası tehlikeyi önlemek için havaalanını hava trafiğine kapatmış ve tüm uçakları komşu ada olan Tenerife’de bulunan Santa Cruz de şehrindeki Los Rodeos Havaalanı'na yönlendirmişlerdi. Havaalanının şimdi ki adı ise Tenerife Kuzey Havalimanı.
Günlerden pazar olduğu için zaten yoğun olan Los Rodeos Havaalanı, yönlendirilen uçakların trafiği ile daha da yoğunlaşmıştı. Üstelik, havaalanı ile aynı irtifada olan bulutlar rüzgarın etkisiyle Los Rodeos Havaalanı'nın üstüne geliyor ve görüş mesafesini azaltıyordu. Tüm bunlar kazaya davetiye çıkarır nitelikte durumlardı.
Kaza, biri KLM Royal Dutch Airlines'a, diğeri Pan Am'a ait iki Boeing 747 uçağının pistte çarpışması sonucu meydana geldi. Boeing 747’lerden biri havalanmak için son hazırlıklarını tamamladı ve kalkış için pist başına geldi. Ancak pist yoğun bir şekilde sis ile kaplıydı. Tam o sırada pistin diğer ucunda da piste yeni inmiş taksi halindeki diğer Boeing 747 vardı. Kalkışa hazır olan kaptan pilot uçağı gördü ve kazayı önlemek için gazı çekerek uçağı havalandırdı. Ancak pilotun bu hamlesi ile havalanan uçağın motoru yerdeki Boeing 747’nin gövdesine sürterek çarpmıştı. Sürtünmenin hızı ile havalanan uçak çok fazla yol kat edemedi. Az miktarda yükselebilen Boeing 747 büyük bir gürültü ile yere düştü. Çarpışma ile büyük bir patlama gerçekleşti. Etraf alev topuna döndü ve her iki uçakta da mürettebatta dahil toplam 583 kişi hayatını kaybetti. Bir çoğu ağır yaralanan 61 kişi ise hayatta kaldı.