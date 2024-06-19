Havacılık tarihinin en büyük hava kazası: Tenerife faciası

Kaza, biri KLM Royal Dutch Airlines'a, diğeri Pan Am'a ait iki Boeing 747 uçağının pistte çarpışması sonucu meydana geldi. Boeing 747’lerden biri havalanmak için son hazırlıklarını tamamladı ve kalkış için pist başına geldi. Ancak pist yoğun bir şekilde sis ile kaplıydı. Tam o sırada pistin diğer ucunda da piste yeni inmiş taksi halindeki diğer Boeing 747 vardı. Kalkışa hazır olan kaptan pilot uçağı gördü ve kazayı önlemek için gazı çekerek uçağı havalandırdı. Ancak pilotun bu hamlesi ile havalanan uçağın motoru yerdeki Boeing 747’nin gövdesine sürterek çarpmıştı. Sürtünmenin hızı ile havalanan uçak çok fazla yol kat edemedi. Az miktarda yükselebilen Boeing 747 büyük bir gürültü ile yere düştü. Çarpışma ile büyük bir patlama gerçekleşti. Etraf alev topuna döndü ve her iki uçakta da mürettebatta dahil toplam 583 kişi hayatını kaybetti. Bir çoğu ağır yaralanan 61 kişi ise hayatta kaldı.