Havuçla gelen sağlık: Gözden bağışıklığa, sonbaharın turuncu kahramanı

SONBAHARIN TURUNCU GÜCÜ

Havuç, sonbaharın vazgeçilmez sebzelerinden biridir. Beta-karoten açısından zengin olan havuç, vücudun A vitamini ihtiyacını karşılar. A vitamini göz sağlığı için kritik öneme sahiptir. Düzenli tüketim, gece görüşünü destekler ve göz kuruluğunu önler. Havuç ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan içeriği sayesinde hücreleri serbest radikallere karşı korur. Çocukların büyüme ve gelişimi için de faydalıdır. Lezzeti ve taşınabilirliği ile her öğüne uyum sağlar.