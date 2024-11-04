Hayatla Barış oyuncuları kim, konusu nedir? Hayatla Barış’ın tüm merak edilenleri!
Daha önce Netflix’te şimdi ise Kanal D’de ekrana gelen ‘Hayatla Barış’ izleyicileri duygulandırdı. Ampute milli takımının yıldız isimlerinden Barış Telli’nin hayatını konu olan film, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Peki Hayatla Barış oyuncuları kim, konusu nedir?
Netflix’in son yıllara damga vuran dizilerinden Hayatla Barış, dijital platformda yayınlanmasının ardından bugün, Kanal D ekranında izleyiciler ile buluştu.
Devam eden filmde ampute milli takımı futbolcusu Barış Telli’nin hayatı ele alınırken, yaşanan zorluklar ekranda izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Hayattaki zorluklarına rağmen yılmayan Barış Telli’nin hayatından derlenen filmde, başrolde Taner Dönmez ve birçok önemli isim yer aldı. Peki Hayatla Barış’ın konusu nedir, oyuncuları kimler?
HAYATLA BARIŞ KONUSU
"Hayatla Barış" filmi, Barış Telli'nin mücadele dolu yaşam hikayesini konu alıyor ve Şubat 2024'te sinemalarda gösterime girdi. Hünkar Doğan ve Four Story Prodüksiyon'un yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmenliğini Ekin Pandır yaparken, senaryosu Caner Erzincan ve Koray Yeltekin'e ait. Filmin çekimleri ise İstanbul'da gerçekleştirildi.