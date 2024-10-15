Hazır yemek devine darbe! Listeria bakterisi riski nedeniyle ürünleri geri çağrılıyor
ABD’li gıda devi Albertsons Companies’in 12 çeşit hazır yemek ve şarküteri yiyeceklerinde listeria monocytogenes bakterisi riski nedeniyle ürünlerini gönüllü olarak geri çağırıyor. Şirket, risk altındaki kişilerin kontamine gıda tüketiminden sonra grip benzeri semptomlar yaşamaları durumunda tıbbi yardım almalarını önerdi.
Gıda devi Albertsons’un hazır yemek ve şarküteri ürünlerinde listeria monocytogenes bakterisi tespit edilmesinin ardından 12 çeşit ürünü geri çağrıldı.
ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi rutin testlerinde hazır tavuk ürününde kontaminasyon tespit etmesinin ardından şirket müşterilerine bir duyuru yayımladı.
Fırın, süt ürünleri, şarküteri, dondurulmuş gıdalar, genel market, et, eczane, ürün, deniz ürünleri, atıştırmalıklar, içki gibi ürünlerinin satışını yapan Albertsons, ürünlerini kullananların listeria monocytogenes bulaşma riski olduğunu duyurdu.
Rutin testlerinde bakteri tespit edildi
Geri çağırma, ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi’nin (FSIS) rutin testlerinde Oklahoma’daki BrucePac’in hazır tavuk ürününde kontaminasyon tespit etmesinin ardından Fresh Creative Foods’un harekete geçmesiyle başlatıldı.