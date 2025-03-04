Hazır yufkadan börek yaparken arasına sürülmeliymiş! Pamuk gibi oluyor ve asla dağılmıyor

YUMUŞAK BÖREK YOĞURTLU SOS İLE MÜMKÜN

Lezzt.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Böreğin yumuşak ve lezzetli olması için yoğurt veya süt, kıtırlık vermesi için sirke, kabarık olması için de soda kullanılması gerekiyor. Tüm malzemeleri bağlamak için de, mutlaka yumurta eklemeniz gerekiyor. Eğer börek sosunda tereyağı veya sıvıyağ kullanırsanız, böreğiniz pişirme aşamasında kuruyabilir.