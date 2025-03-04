Hazır yufkadan börek yaparken arasına sürülmeliymiş! Pamuk gibi oluyor ve asla dağılmıyor
Kendi mutfağınızda tıpkı börekçilerdeki gibi lezzetli ve yumuşacık börek pişirmek için göz önünde bulundurmanız gereken aşçı tüyosu. Bu bilgiler sayesinde böreğiniz ipek gibi oluyor ve asla dağılmıyor
Börek, genellikle kahvaltılarda tercih edilse de tüm öğünlerde tüketilebilen en lezzetli hamur işlerinden biridir. Türkiye'nin güneyinden kuzeyine, batısından doğusuna farklı farklı malzemeler ve yöntemlerde börekler hazırlanır. Ancak yumuşacık ve ipek gibi bir börek elde etmek yoğurt sosuyla mümkün.
Börek, kendi hamurunuzu açtığınızda çok zahmetli ve uğraşı isteyen bir lezzettir. Bunun yerine gerçek börek kıvamında bir sonuç elde edebilmek için hazır yufka kullanabilirsiniz. Tıpkı börekçilerdeki gibi malzemesi dağılmayan ve lezzetli bir börek pişirmek için mutlaka yoğurtlu sos yufkaların arasına sürülmeli.
YUMUŞAK BÖREK YOĞURTLU SOS İLE MÜMKÜN
Lezzt.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Böreğin yumuşak ve lezzetli olması için yoğurt veya süt, kıtırlık vermesi için sirke, kabarık olması için de soda kullanılması gerekiyor. Tüm malzemeleri bağlamak için de, mutlaka yumurta eklemeniz gerekiyor. Eğer börek sosunda tereyağı veya sıvıyağ kullanırsanız, böreğiniz pişirme aşamasında kuruyabilir.