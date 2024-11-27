Hazırından farksız olacak! Ustasından taş gibi yoğurt mayalama tarifi ve püf noktaları

EVDE TAŞ GİBİ YOĞURT NASIL YAPILIR?

Öncelike süt bir tencereye dökülür ve orta ateşte ısıtılır. Süt, 85°C’ye kadar getirilmelidir. Süt kaynamamalıdır. sadece 85°C’ye ulaşması yeterlidir. Bu işlem, süt proteinlerinin denatüre olmasını sağlar ve yoğurt daha iyi mayalanır.