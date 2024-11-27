Hazırından farksız olacak! Ustasından taş gibi yoğurt mayalama tarifi ve püf noktaları
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan yoğurt evde yapıldığında daha sağlıklı olan bir besindir. Ancak, yoğurt mayalarken yapılan bazı küçük hatalar yoğurdun sulanmasına neden olabiliyor. Peki, evde taş gibi yoğurt nasıl mayalanır? Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktaları nelerdir? İşte ustasından tarifi ve püf noktaları...
EVDE TAŞ GİBİ YOĞURT NASIL YAPILIR?
Öncelike süt bir tencereye dökülür ve orta ateşte ısıtılır. Süt, 85°C’ye kadar getirilmelidir. Süt kaynamamalıdır. sadece 85°C’ye ulaşması yeterlidir. Bu işlem, süt proteinlerinin denatüre olmasını sağlar ve yoğurt daha iyi mayalanır.
Süt ısıtıldıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakılır. Süt sıcaklığı, yaklaşık 45°C’ye düştüğünde yoğurt mayası eklemeye hazır hale gelir.