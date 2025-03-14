Hazırından hiçbir farkı yok, ayrıca çok daha ekonomik! İşte, orijinal profiterol tarifi!
Pate a choux hamuru, enfes çikolata sosu ve dolgu kreması ile mutfağınızda orijinal profiterol yapmaya ne dersiniz? Üstelik yapımı sanıldığı kadar zor değil ve pastaneden aldığımızdan çok daha ekonomik. Peki, orijinal profiterol nasıl yapılır? İşte, orijinal profiterol tarifi ve püf noktası…
PROFİTEROL İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?
PATE A CHOUX HAMURU İÇİN MALZEMELER
125 gram margarin
1 su bardağı su
1 su bardağı un
3 tane yumurta
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DOLGU KREMASI İÇİN MALZEMELER
2,5 su bardağı süt
1,5 çay bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı un
1 tane yumurta
1 paket vanilin
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