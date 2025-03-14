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  4. Hazırından hiçbir farkı yok, ayrıca çok daha ekonomik! İşte, orijinal profiterol tarifi!

Hazırından hiçbir farkı yok, ayrıca çok daha ekonomik! İşte, orijinal profiterol tarifi!

Pate a choux hamuru, enfes çikolata sosu ve dolgu kreması ile mutfağınızda orijinal profiterol yapmaya ne dersiniz? Üstelik yapımı sanıldığı kadar zor değil ve pastaneden aldığımızdan çok daha ekonomik. Peki, orijinal profiterol nasıl yapılır? İşte, orijinal profiterol tarifi ve püf noktası…

Hazırından hiçbir farkı yok, ayrıca çok daha ekonomik! İşte, orijinal profiterol tarifi! - Sayfa 1

PROFİTEROL İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

PATE A CHOUX HAMURU İÇİN MALZEMELER

125 gram margarin

1 su bardağı su

1 su bardağı un

3 tane yumurta

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Hazırından hiçbir farkı yok, ayrıca çok daha ekonomik! İşte, orijinal profiterol tarifi! - Sayfa 2

DOLGU KREMASI İÇİN MALZEMELER

2,5 su bardağı süt

1,5 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 tane yumurta

1 paket vanilin

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Hazırından hiçbir farkı yok, ayrıca çok daha ekonomik! İşte, orijinal profiterol tarifi! - Sayfa 3

ÇİKOLATA SOSU İÇİN MALZEMELER

220 gram sütlü ya da bitter çikolata

200 gram krema

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Hazırından hiçbir farkı yok, ayrıca çok daha ekonomik! İşte, orijinal profiterol tarifi! - Sayfa 4

ORİJİNAL PROFİRETOL NASIL YAPILIR?

Kremayı hazırlamak için; bir sos tenceresine süt, toz şeker, un ve yumurtayı eklenip orta ateşte koyu bir kıvam alana kadar sürekli olarak karıştırılır. 

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