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  4. Hazırından hiçbir farkı yok! Evde et döner nasıl yapılır? Ustasından et döner tarifi

Hazırından hiçbir farkı yok! Evde et döner nasıl yapılır? Ustasından et döner tarifi

Et döneri sevmeyen yoktur. Pide arası, ekmek arası, pilav üstü, porsiyon olarak herkesin beğenerek tükettiği, dışardayken acıktığımızda ilk aklımıza gelen yiyeceklerden biri olan et döneri artık evde yapabilirsiniz. Peki, evde nasıl et döner yapılır? Et döner yapmak için hangi malzemeler gerekli? İşte, püf noktalarıyla et döner tarifi…

Hazırından hiçbir farkı yok! Evde et döner nasıl yapılır? Ustasından et döner tarifi - Sayfa 1

ET DÖNER

Et döner, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Bu eşsiz lezzeti artık kendi mutfağınızda da yapabilirsiniz. Üstelik az bir malzeme ile ve kısa bir sürede. İşte, evde nasıl et döner hazırlayabileceğinize dair detaylar…

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Hazırından hiçbir farkı yok! Evde et döner nasıl yapılır? Ustasından et döner tarifi - Sayfa 2

ET DÖNER İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

ET MARİNASYONU İÇİN:

200 gram antrikot ya da but eti

1yemek kaşığı yoğurt

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

Yarım kaşığı toz kırmızıbiber

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı yenibahar

1 tane kuru soğan

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Hazırından hiçbir farkı yok! Evde et döner nasıl yapılır? Ustasından et döner tarifi - Sayfa 3

PİŞİRMEK İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

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Hazırından hiçbir farkı yok! Evde et döner nasıl yapılır? Ustasından et döner tarifi - Sayfa 4

EVDE ET DÖNER NASIL YAPILIR?

Et dönerin marinasyonu için önce et ve soğan hariç bütün malzemeleri bir araya getirin ve güzelce karıştırın.

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