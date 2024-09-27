Hazırından hiçbir farkı yok! Evde et döner nasıl yapılır? Ustasından et döner tarifi

ET DÖNER

Et döner, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Bu eşsiz lezzeti artık kendi mutfağınızda da yapabilirsiniz. Üstelik az bir malzeme ile ve kısa bir sürede. İşte, evde nasıl et döner hazırlayabileceğinize dair detaylar…