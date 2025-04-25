Hem çok çabuk oluyor hem erimiyor : Esnaf usulü acı biber turşusu yapmanın sırrı

Acı biber turşusu, özellikle esnaf lokantalarının olmazsa olmazıdır. Genellikle pilav, kuru fasulye, nohut gibi yemeklerin yanında servis edilen bu turşu hem çabuk olması hem de uzun süre tazeliği korumasıyla bilinir. Elbette doğru saklama koşullarını yerine getirmeniz acı biber turşusu hazırlarken dikkat etmeniz gereken püf noktalardan biridir. İşte esnaf lokantalarında sunulan ve asla erimeyen acı biber turşusunu yapmanın sırrı