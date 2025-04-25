Hem çok çabuk oluyor hem erimiyor : Esnaf usulü acı biber turşusu yapmanın sırrı
Esnaf lokantası usulü acı biber turşusu kurmak esasında düşündüğünüzden çok daha basittir.
Acı biber turşusu, özellikle esnaf lokantalarının olmazsa olmazıdır. Genellikle pilav, kuru fasulye, nohut gibi yemeklerin yanında servis edilen bu turşu hem çabuk olması hem de uzun süre tazeliği korumasıyla bilinir. Elbette doğru saklama koşullarını yerine getirmeniz acı biber turşusu hazırlarken dikkat etmeniz gereken püf noktalardan biridir. İşte esnaf lokantalarında sunulan ve asla erimeyen acı biber turşusunu yapmanın sırrı
ERİMEMESİ İÇİN KAYA TUZU
Acı biber turşusunun erimemesi için mutlaka kaya tuzu kullanın. Ayrıca bidonların içerisine ekleyeceğiniz nohut da acı biber turşusunun erimemesini sağlayacaktır.
Acı Biber Turşusu Tarifi İçin Malzemeler
2kg acı sivri biber
2 baş sarımsak
4 su bardağı içme suyu
4 su bardağı üzüm sirkesi
1 yemek kaşığı limon tuzu
1 yemek kaşığı şeker
2 yemek kaşığı kaya tuzu