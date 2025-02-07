Hem lezzeti hem faydası artıyor. Mükemmel haşlanmış yumurtanın 2 püf noktası
Sıcak suya koyup dakikalarca haşlanmasını beklediğiniz yumurtalar, aslında farklı pişirme yöntemleriyle daha lezzetli oluyor. İtalyan bilim insanları yumurta pişirimi için iki farklı yöntem önerdi.
Bazılarımız için sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan yumurta, spor yapanlar için de yine olmazsa olmazlardan.
Vitamin ve protein deposu olan yumurtanın faydaları bitmek bilmiyor. Uzmanlar her gün en az 1 tane yumurta yenmesini tavsiye ediyor. Ancak bizler yumurtayı kaynatırken genelde aynı yöntemi uyguluyoruz.
Bir kase içinde yeteri miktarda su doldurup, daha sonra bu suyun içinde 5-15 dakika arasında yumurtanın kaynamasını bekliyoruz. Ancak bilim insanları, yumurtadan en iyi verimi alabilmek için önemli püf noktaları paylaştı.