Her bir detayı hayran bırakıyor: 2024 En İyi Doğa Fotoğrafçılık Ödülleri belli oldu!

Hayvanlar ve doğa… Her iki terim bile pek çoğumuza huzur veriyor. Yağan yağmur, hayvanların bu habitatlarda geçirdiği keyifli anlar, kimi zaman en iyi ödüle bile layık görülebiliyor. Bu yıl da büyük ödül iki kaplan fotoğrafına geldi.