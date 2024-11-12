Her bir detayı hayran bırakıyor: 2024 En İyi Doğa Fotoğrafçılık Ödülleri belli oldu!
Her yıl açıklanan Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülü için 2024 sonuçları belli oldu. İşte bu yıla damga vuran en iyi doğa fotoğrafları…
Hayvanlar ve doğa… Her iki terim bile pek çoğumuza huzur veriyor. Yağan yağmur, hayvanların bu habitatlarda geçirdiği keyifli anlar, kimi zaman en iyi ödüle bile layık görülebiliyor. Bu yıl da büyük ödül iki kaplan fotoğrafına geldi.
2024 En İyi Doğa Uluslararası Ödülleri sahiplerini bulurken, iki kaplanın eğlenceli anları fotoğrafçısına en iyi ödülü fotoğraf ödülünü getirdi.
Kazananlar, 62 ülkeden 25.000'den fazla katılımın olduğu yarışmada öne çıktı. Ödüller sadece büyüleyici görüntüleri yakalamak ve paylaşmakla ilgili değil, aynı zamanda korumanın önemine de dikkat çekiyor.
“Nature's Best'in doğanın güzelliğini, çeşitliliğini ve önemini sergileme misyonu doğrultusunda, hedeflerimiz her uzmanlık seviyesinden fotoğrafçıyı cezbetmek ve onları yaban hayatının korunmasına yönelik değişimin savunucuları olmaya teşvik etmektir.” “Fotoğrafçılarımızın sahadan muhteşem anlar yakalama tutkusu ve becerisi, her yıl halka ilham veriyor ve hepimizin doğal dünyayı görme, tadını çıkarma ve koruma biçimimizde bir fark yaratıyor.” diye açıklıyor bu ödülü.
İŞTE EN İYİ DOĞA FOTOĞRAFLARI