Her derde deva mucizevi karışım: Sarımsak ve bal
İbn-i Sina'nın dönemin sultanları, hükümdarları için önerdiği tedavi yöntemleri arasında sarımsak ve bal da yer alıyor. Sarımsak ve bal karışımı pek çok hastalığın tedavisinde yardımcı oluyor. Peki, sarımsak ve bal karışımının faydaları neler? Sarımsak ve bal karışımı nasıl hazırlanır? İşte detaylar...
Sarımsak ve bal karışımının faydaları
Kalp damar sağlığını korur
Sarımsağın içerisinde bulunan sülfür, balın şifalı özellikleri ile birleştiğinde, dolaşım sisteminiz için çok faydalıdır.
Bu iki malzeme, pıhtılaşmayı önler ve damarlarınızı güçlendirerek damarda kan pıhtılaşması anlamına gelen tromboz ve varisli damar oluşumunu önler.
Hipertansiyonu düşürür
Hipertansiyon (yüksek tansiyon), tüm kalp ve damar sağlığınızı tehdit eden bir rahatsızlıktır. Tansiyonunuzu doğal yöntemlerle kontrol altına almak istiyorsanız her gün aç karnına sarımsak ve bal karışımını tüketmeye özen gösterin.
Kötü kolestrolü kontrol altına alır
Çiğ sarımsağın ezilmesiyle ortaya çıkan allisin maddesi, birikmiş kolesterolü atarak kan dolaşımınızı temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca trigliserit seviyelerinin de dengeli kalmasını sağlar.
Enflamasyonu azaltır
Hem sarımsak hem de bal, enflamasyonla savaşan besinlerdir. Bunun yanı sıra artrit, ödem ve kas rahatsızlığı gibi durumlara etkili doğal ağrı kesicilerdir.