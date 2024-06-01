Her derde deva mucizevi karışım: Sarımsak ve bal

Sarımsak ve bal karışımının faydaları

Kalp damar sağlığını korur

Sarımsağın içerisinde bulunan sülfür, balın şifalı özellikleri ile birleştiğinde, dolaşım sisteminiz için çok faydalıdır.

Bu iki malzeme, pıhtılaşmayı önler ve damarlarınızı güçlendirerek damarda kan pıhtılaşması anlamına gelen tromboz ve varisli damar oluşumunu önler.