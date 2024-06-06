Lavanta yağı her derde deva! Stres, uykusuzluk, cilt, saç…

Lavanta yağı nasıl kullanılır?

Lavanta yağı, uçucu bir yağ olması sebebiyle bu ürünün cilde doğrudan temas ettirilmemesi gerekmektedir. Lavanta yağını cilde kullanmak için öncesinde Hindistan cevizi yağı, badem yağı veya avokado yağı gibi taşıyıcı bir yağ ile seyreltmek gerekmektedir.