Lavanta yağı her derde deva! Stres, uykusuzluk, cilt, saç…
Lavanta yağı, lavanta bitkisinin çiçeklerinden damıtma veya ekstraksiyon yöntemiyle elde edilen uçucu bir yağdır. Lavanta yağı, aromaterapi yağı olarak da adlandırılır. Peki, lavanta yağının faydaları nelerdir? İşte lavanta yağı ile ilgili detaylar…
Lavanta yağının faydaları nelerdir?
Lavanta yağının faydaları arasında ilk sıralarda, sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı bir etki bırakması yer almaktadır. Lavanta yağını koklamak ya da el bileklerine sürmek stresi ve anksiyeteyi azaltır.
Lavanta yapı bir pamuk yardımıyla ağrıyan bölgelere sürüldüğünde kas ağrılarını, eklem ağrısını, burkulmaları, sırt ve baş ağrısını hafifletir.
Uyumadan önce yastığa lavanta yağı damlatmak uykuya geçişi kolaylaştırır ve uyku kalitesini artırır.
Cilt sağlığını destekler. Cildi nemlendirir.
Egzama ve sedef gibi sıkça yaşanan cilt rahatsızlıklarının iyileşme sürecini hızlandırır.
Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi rahatsızlıklarda birkaç damla lavanta yağı ile buhar banyosu yapmak ferahlık sağlar.
Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.
Kepek oluşumunu engeller ve saç sağlığını destekler.
Lavanta yağı nasıl kullanılır?
Lavanta yağı, uçucu bir yağ olması sebebiyle bu ürünün cilde doğrudan temas ettirilmemesi gerekmektedir. Lavanta yağını cilde kullanmak için öncesinde Hindistan cevizi yağı, badem yağı veya avokado yağı gibi taşıyıcı bir yağ ile seyreltmek gerekmektedir.