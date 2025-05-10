Her derde deva! Vitamin deposu semizotunun faydaları nelerdir? Semizotu neye iyi gelir?

Vitamin ve mineral deposudur

Semizotu, A, C ve E vitaminleri başta olmak üzere birçok vitaminin yanı sıra magnezyum, potasyum ve demir gibi önemli mineralleri de içeriyor. Bu zengin içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırıyor. Özellikle bahar yorgunluğuyla mücadelede doğal bir destekleyici olabilir.