Her gece yatmadan 1 avuç kabak çekirdeği yerseniz ne olur? Bilim insanları bile şaşırdı.
İnsan vücudu için faydaları saymakla bitmeyen kabak çekirdeğini gece yatmadan bir avuç tüketirseniz herkesin şikayetçi olduğu bu soruna çare oluyor.
Günümüzde birçok kişi uykusuzluktan şikayetçi. Özellikle dijital ekranlı cihazların kullanımının arttığı dönemde insanlar daha az uyuyor ve daha fazla stresli oluyor. Hatta yüksek radyasyon ve mavi ışıktan dolayı isteseler bile erken uyuyamıyorlar
Böylece yeteri kadar uyku alınmıyor. Gün içerisinde ise sürekli stres birikimi gerçekleşiyor. Bu durumu önlemek ise kabak çekirdeği ile mümkün. Toronto Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma gerçekleri ortaya çıkardı.
HER GECE BİR AVUÇ YETERLİ OLUYOR
Toronto Üniversitesi’nden Azeri bilim insanı Cavid Aserkvod’un araştırmasına göre gece uyumadan önce tüketilen bir avuç kabak çekirdeği serotonin ve melotonin üretimine katkı sağlıyor. Böylece kişinin uyku kalitesi de yüksek oranda artmış oluyor.