Her gece yatmadan 1 avuç kabak çekirdeği yerseniz ne olur? Bilim insanları bile şaşırdı.

Günümüzde birçok kişi uykusuzluktan şikayetçi. Özellikle dijital ekranlı cihazların kullanımının arttığı dönemde insanlar daha az uyuyor ve daha fazla stresli oluyor. Hatta yüksek radyasyon ve mavi ışıktan dolayı isteseler bile erken uyuyamıyorlar