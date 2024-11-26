Her gün limonlu çay içmek dost mu düşman mı? Uzmanından kritik uyarı

Limonlu çay, günümzde hem ferahlatıcı bir tat hem de sağlıklı bir içecek olarak en çok tüketilen lezzetlerdendir. C vitamini bakımından, bağışıklık güçlendiren limon ile çayın birleşimi son zamanlarda daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır.