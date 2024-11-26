Her gün limonlu çay içmek dost mu düşman mı? Uzmanından kritik uyarı
Limonlu çay, hem sağlık açısından faydalıdır hem de çayın acılığını alarak yumuşak bir için sunar. Peki iyi ama her gün limonlu çay içmek dost mu düşman mı? İşin uzmanı her gün içilen limonlu çay için uyarılarda bulundu
Limonlu çay, günümzde hem ferahlatıcı bir tat hem de sağlıklı bir içecek olarak en çok tüketilen lezzetlerdendir. C vitamini bakımından, bağışıklık güçlendiren limon ile çayın birleşimi son zamanlarda daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır.
Fakat, her güne limonlu çay sığdırmak düşündüğünüz kadar sağlıklı olmayabilir. Bu noktada beslenme uzmanlarının her gün limonlu çay tüketilmesi hakkında bazı olumlu ve olumsuz endişeleri bulunmaktadır. İşte limonlu çay içmenin sağlığınız üzerindeki etkileri...
Limonlu çay içmenin sağlık bakımından pek çok yararı bulunsa da, aşırıya kaçınılmamalıdır. Özellikle kış aylarında sıkça tercih edilen bu içecek bağışıklık ssiteminize katkı verebilir, metobolizmayı hızlandırarak sindirimi kolaylaştırablir. Ancak dişler sağlığı ve mide asidi açısından bazı sorunları da beraberinde getirebilir. Bu nedenle limonlu çay tüketirken dengeli bir düzene oturmanız uzmanların önerisidir.
MİDE RAHATSIZLIĞI OLANLAR EKSTRA DİKKAT ETMELİ
Medicalpark.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Limonlu çay tüketmenin sağlık açısından zararları da bulunur. Bu rahatsızlıklar ise sağlık durumuna bağlı olarak ortaya çıkar. Böbrek hastalıklarına sahip kişilerin limonlu çay içmemesi gerekir. Ülser, gastrit ve reflü gibi mide rahatsızlığı olan kişilerde limonlu çay mide yanmasına sebep olabilir.