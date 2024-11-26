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  4. Her gün limonlu çay içmek dost mu düşman mı? Uzmanından kritik uyarı

Her gün limonlu çay içmek dost mu düşman mı? Uzmanından kritik uyarı

Limonlu çay, hem sağlık açısından faydalıdır hem de çayın acılığını alarak yumuşak bir için sunar. Peki iyi ama her gün limonlu çay içmek dost mu düşman mı? İşin uzmanı her gün içilen limonlu çay için uyarılarda bulundu

Her gün limonlu çay içmek dost mu düşman mı? Uzmanından kritik uyarı - Sayfa 1

Limonlu çay, günümzde hem ferahlatıcı bir tat hem de sağlıklı bir içecek olarak en çok tüketilen lezzetlerdendir. C vitamini bakımından, bağışıklık güçlendiren limon ile çayın birleşimi son zamanlarda daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır.

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Her gün limonlu çay içmek dost mu düşman mı? Uzmanından kritik uyarı - Sayfa 2

Fakat, her güne limonlu çay sığdırmak düşündüğünüz kadar sağlıklı olmayabilir. Bu noktada beslenme uzmanlarının her gün limonlu çay tüketilmesi hakkında bazı olumlu ve olumsuz endişeleri bulunmaktadır. İşte limonlu çay içmenin sağlığınız üzerindeki etkileri...

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Her gün limonlu çay içmek dost mu düşman mı? Uzmanından kritik uyarı - Sayfa 3

Limonlu çay içmenin sağlık bakımından pek çok yararı bulunsa da, aşırıya kaçınılmamalıdır. Özellikle kış aylarında sıkça tercih edilen bu içecek bağışıklık ssiteminize katkı verebilir, metobolizmayı hızlandırarak sindirimi kolaylaştırablir. Ancak dişler sağlığı ve mide asidi açısından bazı sorunları da beraberinde getirebilir. Bu nedenle limonlu çay tüketirken dengeli bir düzene oturmanız uzmanların önerisidir.

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Her gün limonlu çay içmek dost mu düşman mı? Uzmanından kritik uyarı - Sayfa 4

MİDE RAHATSIZLIĞI OLANLAR EKSTRA DİKKAT ETMELİ

Medicalpark.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Limonlu çay tüketmenin sağlık açısından zararları da bulunur. Bu rahatsızlıklar ise sağlık durumuna bağlı olarak ortaya çıkar. Böbrek hastalıklarına sahip kişilerin limonlu çay içmemesi gerekir. Ülser, gastrit ve reflü gibi mide rahatsızlığı olan kişilerde limonlu çay mide yanmasına sebep olabilir.

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