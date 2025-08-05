Her gün yanından geçiyoruz ama soframıza almıyoruz! Faydalarını duyunca şok olacaksınız. Altın gibi.
Hastalıkların epey artış gösterdiği bu dönemlerde sağlıklı beslenme en önemli husus. Her gün yanından geçip yüzüne bile bakmadığımız bu baharat vücudu adeta baştan aşağı yeniliyor.
Artık genç yaşlı demeden çok sayıda kişi çeşitli hastalıklarla mücadele ederken, kalp krizi ise en çok artış gösteren vakalardan biri olmaya başladı.
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Gün içinde hareketsiz kalmak, düzenli olarak kontrollere gitmemek ve en önemlisi sağlıksız beslenmek kalp krizi dahil birçok riskin kapısını çalıyor.
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