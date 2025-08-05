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  4. Her gün yanından geçiyoruz ama soframıza almıyoruz! Faydalarını duyunca şok olacaksınız. Altın gibi.

Her gün yanından geçiyoruz ama soframıza almıyoruz! Faydalarını duyunca şok olacaksınız. Altın gibi.

Hastalıkların epey artış gösterdiği bu dönemlerde sağlıklı beslenme en önemli husus. Her gün yanından geçip yüzüne bile bakmadığımız bu baharat vücudu adeta baştan aşağı yeniliyor.

Her gün yanından geçiyoruz ama soframıza almıyoruz! Faydalarını duyunca şok olacaksınız. Altın gibi. - Sayfa 1

Özellikle pandemiden sonra şaşırtıcı şekilde hastalıklar arttı. 

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Her gün yanından geçiyoruz ama soframıza almıyoruz! Faydalarını duyunca şok olacaksınız. Altın gibi. - Sayfa 2

Artık genç yaşlı demeden çok sayıda kişi çeşitli hastalıklarla mücadele ederken, kalp krizi ise en çok artış gösteren vakalardan biri olmaya başladı. 

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Her gün yanından geçiyoruz ama soframıza almıyoruz! Faydalarını duyunca şok olacaksınız. Altın gibi. - Sayfa 3

Gün içinde hareketsiz kalmak, düzenli olarak kontrollere gitmemek ve en önemlisi sağlıksız beslenmek kalp krizi dahil birçok riskin kapısını çalıyor.

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Her gün yanından geçiyoruz ama soframıza almıyoruz! Faydalarını duyunca şok olacaksınız. Altın gibi. - Sayfa 4

Uzmanlar düzenli beslenmenin yanı sıra spor veya diğer egzersizlerin yapılmasını önerirken, aşırı kilo almaktan da kaçınılmasını tavsiye ediyor. 

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