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  4. Herkes kokusuna burun kıvırıyordu. Canan Karatay yemeklere bile koyun diyor

Herkes kokusuna burun kıvırıyordu. Canan Karatay yemeklere bile koyun diyor

Prof. Dr. Canan Karatay, eklem ağrıları çekenlere * kuyruk yağı * kullanmalarını öneriyor.

Herkes kokusuna burun kıvırıyordu. Canan Karatay yemeklere bile koyun diyor - Sayfa 1

Hayvansal yağlar aşırı tüketildiğinde sağlık problemleri ortaya çıkarabiliyor. Fakat doğru miktarda tüketildiğinde ise vücuttaki ağrıları alıyor.

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Herkes kokusuna burun kıvırıyordu. Canan Karatay yemeklere bile koyun diyor - Sayfa 2

Günümüzde birçok insan kırmızı ette en çok sevilen yağ olan kuyruk yağının kokusundan tiksiniyor ya da rahatsızlık duyuyor.

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Herkes kokusuna burun kıvırıyordu. Canan Karatay yemeklere bile koyun diyor - Sayfa 3

KOKUSUNA BURUN KIVIRANLAR PİŞMAN OLUYOR

Fakat yüzyıllardır kuyruk yağı insanlara şifa olmasıyla biliniyor. Bu noktada Prof. Dr. Canan Karatay da uzun yaşamın sırrı olduğunu söylediği kuyruk yağı için, “Kuyruk yağı yenirse ömrünüz uzun olur.” dedi.

 

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Herkes kokusuna burun kıvırıyordu. Canan Karatay yemeklere bile koyun diyor - Sayfa 4

Prof. Dr. Karatay bu sözle kuyruk yağının sağlık açısından ne kadar kritik bir gıda olduğunu belirtti. Karatay kuyruk yağını yemek pişirme sırasında tencereye ekleyerek tüketilebileceğini söyledi.

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