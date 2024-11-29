Herkes kokusuna burun kıvırıyordu. Canan Karatay yemeklere bile koyun diyor
Prof. Dr. Canan Karatay, eklem ağrıları çekenlere * kuyruk yağı * kullanmalarını öneriyor.
Hayvansal yağlar aşırı tüketildiğinde sağlık problemleri ortaya çıkarabiliyor. Fakat doğru miktarda tüketildiğinde ise vücuttaki ağrıları alıyor.
Günümüzde birçok insan kırmızı ette en çok sevilen yağ olan kuyruk yağının kokusundan tiksiniyor ya da rahatsızlık duyuyor.
KOKUSUNA BURUN KIVIRANLAR PİŞMAN OLUYOR
Fakat yüzyıllardır kuyruk yağı insanlara şifa olmasıyla biliniyor. Bu noktada Prof. Dr. Canan Karatay da uzun yaşamın sırrı olduğunu söylediği kuyruk yağı için, “Kuyruk yağı yenirse ömrünüz uzun olur.” dedi.