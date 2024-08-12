Herkes Köyceğiz biliyor; Meğer Muğla’nın en güzel ilçesi çok başkaymış

SAKLI GÜZELLİKLERİYLE TANINIYOR

Fakat diğer ilçelerden çok daha güzel olsa da adı öne çıkmayan bir ilçesi var ki o da Datça. Datça saklı güzellikleriyle diğer ilçelerden çok daha beğeniliyor.

Sessiz ve sakin atmosferi, bakir koyları ve Knidos Antik Kenti ile ünlüdür. Datça, doğayla iç içe huzurlu bir tatil arayanlar için ideal bir yerdir.