Herkes Köyceğiz biliyor; Meğer Muğla’nın en güzel ilçesi çok başkaymış
Muğla’nın en popüler ilçesi Köyceğiz ve Bodrum’dur. Fakat Datça’nın saklı güzelliklerini kimse bilmiyor.
Türkiye yaz turizminin en popüler olduğu ülkelerden biridir şüphesiz. En çok turist çeken ve ilgi gören ilimiz ise Muğla… Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muğla’nın Bodrum, Fethiye, Göcek ve Köyceğiz gibi ilçeleri çok ilgi görüyor.
SAKLI GÜZELLİKLERİYLE TANINIYOR
Fakat diğer ilçelerden çok daha güzel olsa da adı öne çıkmayan bir ilçesi var ki o da Datça. Datça saklı güzellikleriyle diğer ilçelerden çok daha beğeniliyor.
Sessiz ve sakin atmosferi, bakir koyları ve Knidos Antik Kenti ile ünlüdür. Datça, doğayla iç içe huzurlu bir tatil arayanlar için ideal bir yerdir.
DATÇA HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
Datça Bodrum ve Köyceğiz kadar popüler olmasa da oldukça güzel bir yerdir. Özellikle saklı ve insan elinden uzak kalmış bölgeleriyle bilinir. İşte Datça hakkında bilmeniz gereken bazı önemli konular:
Knidos Antik Kenti: Datça Yarımadası'nın en uç noktasında yer alan bu antik kent, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Knidos, antik dönemde önemli bir ticaret ve kültür merkeziydi. Burada, Apollon Tapınağı, antik tiyatro ve çeşitli kalıntılar görülebilir. Ayrıca, kentteki güneş batımı manzarası oldukça ünlüdür.
Koylar ve Plajlar: Datça, birçok küçük ve bakir koyla çevrilidir. Palamutbükü, Ovabükü, Hayıtbükü gibi koylar, temiz denizi ve sakin atmosferi ile öne çıkar. Bu koylar, kalabalıktan uzak, doğayla baş başa vakit geçirmek için idealdir.
Datça Merkez: Datça'nın merkezi, dar sokakları, beyaz badanalı evleri, zeytin ağaçları ve begonvilleriyle tipik bir Ege kasabası atmosferine sahiptir. Burada yerel pazarları gezebilir, taze meyve-sebzeler ve el yapımı ürünler satın alabilirsiniz.