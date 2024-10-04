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  4. Herkes sadece limon biliyor ; Pirinci parlatmak için 1 tane eklemek yeterliymiş

Herkes sadece limon biliyor ; Pirinci parlatmak için 1 tane eklemek yeterliymiş

Pirinci parlatmak için 1 tane eklemek yeterli oluyor limon sıkmaya gerek kalmıyor

Herkes sadece limon biliyor ; Pirinci parlatmak için 1 tane eklemek yeterliymiş - Sayfa 1

Pirinç pilavı hemen hemen her sofrada kendine yer bulan lezzetli bir ana yemektir. Özellikle kuru fasulye, nohut, bezelye gibi yemeklerin yanında afiyetle tüketilen pilavı hazırlamak da ayrı bir marifettir.

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Herkes sadece limon biliyor ; Pirinci parlatmak için 1 tane eklemek yeterliymiş - Sayfa 2

Çok sevilen pirinç pilavı ayrıca besleyicidir de… Özellikle spor yapanlar yeterli karbonhidrat takviyesi için pirinç pilavı tüketiyor. Peki bu kadar sevilen lezzetli bir ana yemekse pirinç pilavı nasıl parlatılır?

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Herkes sadece limon biliyor ; Pirinci parlatmak için 1 tane eklemek yeterliymiş - Sayfa 3

PİRİNÇ PARLAK VE TANE TANE OLUYOR

Pirinç pilavını parlatmak için tek yapmanız gereken 1 tane küp şeker atmaktır. Tencereye attığınız 1 küp şeker sadece parlatmayacak aynı zamanda tane tane de yapacak.

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Herkes sadece limon biliyor ; Pirinci parlatmak için 1 tane eklemek yeterliymiş - Sayfa 4

Karbonat Eklemek: Çok az bir miktar karbonatı suya eklemek, pilavın beyaz ve parlak görünmesine katkı sağlayabilir. Fakat fazla kullanmamaya dikkat edin, sadece küçük bir tutam yeterlidir.

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