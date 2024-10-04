Herkes sadece limon biliyor ; Pirinci parlatmak için 1 tane eklemek yeterliymiş
Pirinci parlatmak için 1 tane eklemek yeterli oluyor limon sıkmaya gerek kalmıyor
Pirinç pilavı hemen hemen her sofrada kendine yer bulan lezzetli bir ana yemektir. Özellikle kuru fasulye, nohut, bezelye gibi yemeklerin yanında afiyetle tüketilen pilavı hazırlamak da ayrı bir marifettir.
Çok sevilen pirinç pilavı ayrıca besleyicidir de… Özellikle spor yapanlar yeterli karbonhidrat takviyesi için pirinç pilavı tüketiyor. Peki bu kadar sevilen lezzetli bir ana yemekse pirinç pilavı nasıl parlatılır?
PİRİNÇ PARLAK VE TANE TANE OLUYOR
Pirinç pilavını parlatmak için tek yapmanız gereken 1 tane küp şeker atmaktır. Tencereye attığınız 1 küp şeker sadece parlatmayacak aynı zamanda tane tane de yapacak.
Karbonat Eklemek: Çok az bir miktar karbonatı suya eklemek, pilavın beyaz ve parlak görünmesine katkı sağlayabilir. Fakat fazla kullanmamaya dikkat edin, sadece küçük bir tutam yeterlidir.