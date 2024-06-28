Hibiskus çayının faydaları nelerdir? Hibiskus çayı ne kadar süre ile içilmeli?
Hibiskus, ebegümecigiller ailesine ait, C vitamini ve antioksidan açısından zengin bir bitki türüdür. Hibiskus çayı ise, tatlı ve mayhoş bir tada sahip olan bir bitki çayıdır. Peki, hibiskus çayının faydaları nelerdir? Hibiskus çayı ne kadar süre ile içilmelidir? İşte, hibiskus çayı ile ilgili detaylar…
Hibiskus çayının faydaları
Hibiskus çayı, kanseri önlemeye yardımcı olan polifenol adı verilen antioksidanları içerir. Hibiskus çayı içmek kansere yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekleyerek bağırsak gazları ve hazımsızlık sonucu oluşan şişkinlikleri giderir.
Hibiskus çayı C vitamini ve antioksidanlar içerir. Bu nedenle vücudu enfeksiyonlara karşı koruyarak bağışıklık sistemini destekler.
Antioksidan içeriği, grip ve nezle gibi rahatsızlıkların semptomlarını azaltmaya yardımcı olur.
Tansiyonun düşmesine yardımcı olur.
Vücutta bulunan kötü kolesterol seviyesini azaltır ve iyi kolesterolü dengede tutmaya yardımcı olur.
Karaciğer sağlığını iyileştirir.
Kalp damar sağlığını destekler.
Uykusuzluğa ve strese karşı etkilidir.
Antibakteriyel özelliği sayesinde vücudun temizlenmesine yardımcı olur.
Cilt sağlığını korur. Yaşlanmanın olumsuz etkilerini ortadan kaldırır.
Hibiskus çayı nasıl yapılır?
Kaynamış bir su bardağı suyun içine bir tatlı kaşığı kuru hibiskus eklenir. Hibiskus çayının demlenmesi için 10 dakika beklenir. Hibiskus çayı 10 dakikada demledikten sonra çayı süzülerek tüketilir. Hibiskus çayının tadı biraz mayhoş olduğundan içine bal eklenerek de tüketilebilir.
Hibiskus çayı ne kadar süre ile içilmelidir?
Hibisküs çayı günde en fazla 2 bardak içilmelidir. Hibisküs çayı öğleden önce ve öğleden sonra olacak şekilde içilmelidir. 10 gün boyunca içildikten sonra mutlaka hibiskus çayına 3 ay süre ile ara verilmelidir.