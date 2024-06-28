Hibiskus çayının faydaları nelerdir? Hibiskus çayı ne kadar süre ile içilmeli?

Hibiskus çayının faydaları

Hibiskus çayı, kanseri önlemeye yardımcı olan polifenol adı verilen antioksidanları içerir. Hibiskus çayı içmek kansere yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekleyerek bağırsak gazları ve hazımsızlık sonucu oluşan şişkinlikleri giderir.

Hibiskus çayı C vitamini ve antioksidanlar içerir. Bu nedenle vücudu enfeksiyonlara karşı koruyarak bağışıklık sistemini destekler.

Antioksidan içeriği, grip ve nezle gibi rahatsızlıkların semptomlarını azaltmaya yardımcı olur.

Tansiyonun düşmesine yardımcı olur.